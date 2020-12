Zwei autofreie Plätze schaffen

Sehr geehrte Frau Baumann, stellen Sie sich bitte mal eine halbe Stunde an die Absperrungen zum Parkplatz am Schloss. Sie sehen erstaunte Gesichter, aber meistens auch zielstrebig auf dem Parkplatz wendende Autofahrer in einer Anzahl fast wie früher. Mein Vorschlag: die Kapuzinerstraße wird Sackgasse, der Deutschordenplatz bleibt für Lieferverkehr und Anwohner frei. Die Anfahrt zum Parkplatz Schloss erfolgt über Bahnhof- sowie Härterichstraße und Münzgasse, die Abfahrt über Nonnen- und Holzapfelgasse. Wir alle freuen uns dann über zwei autofreie Plätze.

Und als Geschenk für die Menschen, welche nicht mehr von den reichlich vorhandenen Parkplätzen am Stadtrand in die Altstadt laufen können, wünsche ich mir ein paar Behindertenparkplätze mehr.

