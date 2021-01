Zustand des Sozialstaats im Blick

Online-Vortrag

Bad Mergentheim/Schwäbisch Hall.Der frühere Generalsekretär des Deutschen Caritasverbandes, Georg Cremer, beschäftigt sich am Mittwoch, 27. Januar, um 19.30 Uhr in einem Online-Vortrag mit den Fragen „Wie ungerecht ist Deutschland wirklich?“ und „Hat es einen neoliberalen Sozialabbau gegeben, der nur noch einen „Suppenküchensozialstaat“ übrigließ?“. Dabei unterwirft er den vorherrschenden Niedergangs-Diskurs einem Realitätstest und zeigt, dass zwar längst nicht alles gerecht ist in Deutschland, aber doch gerechter als viele meinen. Eine realistische Diskussion über den Zustand des Sozialstaats hält er für unerlässlich. Anmeldungen zum Vortrag sind möglich bis 25. Januar bei der Keb Schwäbisch Hall unter Telefon 0791 / 9466845, per E-Mail (keb.schwaebisch-hall@drs.de) oder unter www.keb-sha.de.

