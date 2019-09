„Zusammenleben, zusammenhalten“ lautet das Motto des Herbst-/Winterprogramms

Bad Mergentheim.„Zusammenleben, zusammenhalten“ lautet das Motto des aktuellen Programms für das am Montag, 16. September, startende Herbst-/Wintersemester 2019/20 der VHS Bad Mergentheim mit deren Außenstellen Igersheim, Niederstetten und Weikersheim.

Ein bedeutender Schwerpunkt ist erneut die „Akademie am Vormittag“, die ab dem 24. September (jeweils dienstags von 9.30 bis 12 Uhr) an 18 Terminen mit dem Motiv „Die Welt des Mittelalters“ aufwartet. In der zwölf Bausteine umfassenden, interdisziplinären Vortragsreihe werden von hoch kompetente Dozenten Themen aus unterschiedlichen Fachperspektiven betrachtet. Die der Sparten sind Physik, Mittelalterliche Geschichte zwischen 500 und 800 als auch danach, Philosophie Gesellschaftsgeschichte und Lebensformen im Mittelalter, Literatur, Kunst, Musik sowie Wirtschaft und Technik. Den Abschluss bildet eine Kunstfahrt am Donnerstag, 18. Februar 2020, deren Ziel im Kurs bekanntgegeben wird.

Ein weiteres Schwerpunktthema im Programmbereich „Politik-Gesellschaft – Umwelt“ ist ein neuer Online-Kurs „Grundwissen Islam“ (ab 30. September, montags 18 bis 19.30 Uhr, zwölf Termine). Das Seminar in Kooperation mit dem VHS-Verband Baden-Württemberg informiert über die wichtigsten Begrifflichkeiten des Islams. Ziel ist, sich mit den daraus resultierenden kulturellen Regeln und Werten vertraut zu machen.

Die Außenstelle Igersheim veranstaltet eine Wochenendexkursion nach Holland mit dem Titel „Dampfzugnostalgie“ (Donnerstag, 17., bis Sonntag, 20. Oktober) und eine Tagesfahrt zur Eis-Show „Holiday on Ice“ in der Frankfurter Festhalle (Samstag, 21. Januar 2020). Eine Führung durch die Sonderausstellung „Luxus auf dem Lande“ im Tauberländer Dorfmuseum bietet die Außenstelle Weikersheim an (Freitag, 20. September, 15 bis 16 Uhr). Zu einem „Musikalischen Garten“ für Kinder zwischen 15 und 36 Monaten ruft die Außenstelle Niederstetten (ab 9. Oktober, mittwochs 9 bis 9.45 Uhr, zehn Termine) ein.

Im Programmbereich „Kultur – Gestalten“ führt eine Tagesfahrt nach Frankfurt auf die Buchmesse (Samstag, 19. Oktober). Neu sind die Kurse American Square Dance (ab 20. September, freitags 20 bis 21.30 Uhr, vier Termine), „Malen mit Pigment“ (ab 16. Oktober, mittwochs 19.30 bis 21 Uhr, sieben Termine), „Musical Dance: Eiskönigin für Kinder“ der Außenstelle Igersheim (ab 9. November, samstags 9.30 bis 10.30 Uhr, drei Termine), „Die kalligraphische Gruß- und Weihnachtskarte“ (Samstag, 9. November) sowie „Haiku: Gedicht im Telegrammstil“ (Freitag, 29. November, 18 bis 20.30 Uhr).

Die Außenstelle Weikersheim präsentiert einen Acryl-Malkurs (ab 26. September, donnerstags 19.30 bis 21.30 Uhr, acht Termine). „Spielend Wünsche erfüllen“ ist Titel eines Improvisationstheaters, das einen faszinierenden Spielraum für alle bietet, die Lust am Ausprobieren haben (entweder 15. bis 17. oder 22. bis 24. November/Termin wird bekanntgegeben). Je nach Gruppenwunsch bleiben die gespielten Szenen einmalig oder werden zum Theaterstück kombiniert, das vielleicht aufgeführt wird.

Großgeschrieben wird auch in diesem Semester der Bereich „Gesundheit“, unter anderem mit vielfältigen Kursen zur Entspannung und Stressbewältigung sowie zu Bewegung und Fitness. Dazu zählen zum Beispiel „Entspannungstraining nach Jacobson“ in Laudenbach (ab 18. September, mittwochs 19.30 bis 21 Uhr, sechs Termine) und Bad Mergentheim (ab 6. November sowie ab 22. Januar 2020, jeweils acht Termine, mittwochs 19.30 bis 20.30 Uhr), „Regionale Küche: Die gute, grüne Küche“ in Kooperation mit SWR 1 „Pfännle“ (Montag, 23. September, 18 bis 21 Uhr) sowie „Gesunder Rücken“ und „Bewegung im Wasser“ (verschiedene Kurse und Termine in Bad Mergentheim sowie aller drei Außenstellen). Brot backen „wie zu Großmutters Zeiten“ können Interessenten in Kursen der drei Außenstellen erlernen. Neu ist von der Außenstelle Igersheim „Reitpädagogik – Spiel und Spaß mit Pferden“ (ab 10. Oktober sowie ab 9. Januar, jeweils fünf Termine, donnerstags 15 bis 16.30 Uhr, Giebelstadt, Reiterhof Düll).

In der Kategorie „Sprachen“ werden neben „Klassikern“ wie Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch auch wieder „Exotiker“ wie etwa Grundkurse in Niederländisch, Polnisch, Ungarisch, Chinesisch, Kisuaheli und Farsi (Persisch) offeriert. Sowohl Anfänger- als auch Fortsetzungskurse gibt es zudem in Türkisch.

Englisch speziell für den Beruf ausgelegt bieten mehrere Kurse „Business English“. An Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren richtet sich das Angebot der Sprachenvormittage „Rund um die Welt“. Dabei können an drei Vormittagen die jungen Teilnehmer auf spielerische Art und mit lustigen Aktivitäten die Sprachen Chinesisch, Englisch und Französisch erleben (Montag, 28. bis Mittwoch, 30. Oktober, jeweils 9 bis 12 Uhr). „Deutsch als Fremdsprache“ wird ebenfalls in unterschiedlichen Seminaren und Modulen gelehrt.

Darüber hinaus führt die vhs Bad Mergentheim zahlreiche Integrationskurse nach dem neuen Zuwanderungsgesetz im Auftrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) durch

In der Rubrik „Bildung und Beruf“ finden sich vielzählige Weiterbildungen und EDV-Kurse in Kooperation mit der Kaufmännischen Schule in Bad Mergentheim im Angebot, so beispielsweise auch spezielle Anwendungen wie etwa MS Access. Falls erwünscht, können einige dieser Kurse mit einem Teilnahmezertifikat bescheinigt werden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.09.2019