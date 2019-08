„Zusätzliche Hotelbetten in der Kurstadt nötig“

Bad Mergentheim.Die Kurstadt peilt eine Million Übernachtungen von Touristen und Gästen im Jahr an. Das Ziel hat die Politik formuliert. Aktuell sind es 700 000 (inklusive 100 000 in privaten Unterkünften). Es bleibt also viel zu tun.

Die Stadtverwaltung beauftragte „Projekt M“, eine Münchner Unternehmensberatung für Destinationsentwicklung, mit intensiven Untersuchungen und Analysen. Detlef Jarosch, Bereichsleiter Infrastrukturentwicklung, stellte nun am Donnerstag erste Ergebnisse dem Gemeinderat und der Öffentlichkeit vor. Er berichtete, dass man seit einem Dreivierteljahr die Grundlagen erhebe, viele Gespräche, drei Workshops, Begehungen und Expertenrunden durchgeführt habe.

Als Basis des Entwicklungskonzeptes für das künftige Beherbergungsangebot nehme man eine umfassende Bestandsaufnahme und Bewertung vor. Verschiedene Leistungsträger seien eingebunden worden. Festgestellt habe man, dass durch die Schließungen der Hotels „Victoria“ und „Erlenbach“ Zimmerkapazitäten weggefallen seien, die jedoch gebraucht würden. Ein bislang zu geringes Angebot gebe es vor Ort im „Budget-Segment“, was durch das geplante Jufa-Familienhotel im ehemaligen Altenpflegeheim gut abgedeckt werden könne. Kaum Angebote habe die Stadt zudem im „Upscale Segment“ (fünf Sterne, vier Sterne Superior). Von einem Investitionsstau in bestehenden Häusern sprach Jarosch zudem und deutete als mögliches Ziel die Erweiterung der touristischen Geschäftsfelder und die Vermarktung bei erweitertem Betriebsbesatz an. Zusätzliche Betten seien nötig, eventuell durch ein Vital-Gesundheits-Resort (180 Betten) oder ein Vital Apart-Hotel (125). Ein Maßnahmenkatalog sei der nächste Schritt.

Inge Basel (SPD) sah die ins Gutachten investierten 30 000 Euro als zu viel an. OB Glatthaar sprach von einem angestoßenen Prozess, der jetzt weitergehe, mit Beratungen und späteren Beschlussfassungen.

