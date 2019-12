Zum Glück niemand verletzt

Bad Mergentheim.Innerhalb nur weniger Stunden kam es am Mittwoch zu zwei Unfällen mit Blechschäden. Gegen acht Uhr fuhr ein 66-Jähriger in seinem VW die Schillerstraße entlang. Beim Abbiegen übersah er den vor ihm stehenden VW Touran einer 49-Jährigen und fuhr auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen davor haltenden Peugeot geschoben. Es entstand Sachschaden von etwa 4000 Euro. Keine drei Stunden später und nur eine Straße weiter krachte es erneut. Ein 23-Jähriger war in seinem VW Golf im „Mittleren Graben“ unterwegs, als er bei einem Spurwechsel den neben ihm fahrenden Toyota einer 57-Jährigen übersah. Bei der Kollision entstand ein Schaden von rund 6500 Euro. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.12.2019