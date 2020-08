Zugang an Ladesäulen künftig per App

Main-Tauber-Kreis.E-Autofahrer aus der Region dürfen sich freuen, denn „Stromtanken“ geht bald ganz bequem via App. Damit wird der Ladevorgang laut Pressemitteilung künftig noch einfacher. Das Stadtwerk Tauberfranken, die Stadtwerke Wertheim und das Überlandwerk Schäftersheim, allesamt Mitglieder im „Ladeverbund+“, stellen ihre Ladesäulen um. Der Ladeverbund bringt die neue App heraus, die das Laden und Bezahlen an allen Ladesäulen des Verbundes in Zukunft noch komfortabler macht. Die App mit dem Namen „Ladeverbund+“ ersetzt den bisherigen Zugang via SMS und steht seit 15. Juli im Google Play Store und im App-Store von Apple zum kostenlosen Download bereit.

In diesem Zusammenhang wird auch die Tarifstruktur angepasst: So wird an den Ladesäulen des „Ladeverbunds+“ künftig nicht mehr nach Zeit, sondern nach geladenen Kilowattstunden abgerechnet. „Damit zahlen unsere Kunden nur noch das, was auch wirklich geladen wird“, betont der Projektleiter des Stadtwerks Tauberfranken, Carsten Megele.

Zudem bietet die App viele Vorteile: So kann der Nutzer zum Beispiel auf einen Blick sehen, ob eine Ladesäule aktuell frei oder belegt ist. Startet man den Ladevorgang in der App, können Ladedaten wie der Stromverbrauch und die anfallenden Kosten genau nachvollzogen werden. Als Zahlungsoptionen stehen Lastschrift oder Kreditkarte zur Verfügung.

Bis zum voraussichtlichen Abschluss der Arbeiten kann es an den Ladesäulen vereinzelt zu kurzzeitigen Unterbrechungen des Ladevorgangs kommen. Über den aktuellen Stand der Umstellung informiert der Ladesäulenfinder laufend unter www.ladeverbundplus.de.

Der „Ladeverbund+“ ist nach eigenen Angaben ein stetig wachsender Verbund aus derzeit 63 Stadt- und Gemeindewerken in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.08.2020