Zu viele Weinschorlen

Bad Mergentheim.Wie viele Weinschorlen müssen das wohl gewesen sein? Am Samstagnachmittag riefen aufmerksame Verkehrsteilnehmer die Polizei, weil zwischen Dörzbach und Bad Mergentheim ein Golf-Fahrer streckenweise auf der Gegenfahrbahn unterwegs war. Der 76-jährige Fahrer wurde von Streifenbeamten angehalten, die starken Alkoholgeruch bei dem Rentner feststellten. Bei der Atemalkoholkontrolle kam der Senior auf stolze 1,4 Promille. Seine Begründung für den Wert: Die Weinschorlen in Bad Mergentheim wären wohl einfach stärker als die in Stuttgart. Die Fahrt war für den Mann erst einmal vorbei, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. pol

Dienstag, 26.11.2019