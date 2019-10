Zu Besuch bei Müller Martini

Bad Mergentheim.Eine spannende Betriebsbesichtigung für alle, die schöne Bücher lieben: am Freitag, 25. Oktober, bietet die Buchhandlung Moritz und Lux einen Besuch bei der Weltfirma Müller Martini Buchtechnologie in Bad Mergentheim an, dem Kompetenzzentrum für den Hardcover-Bereich. Buchbinder und Konstrukteure widmen sich der er Neu- und Weiterentwicklung von kundengerechten Maschinen und Systemen für die Produktion von Büchern mit Festeinband. Die hochautomatisierten Maschinen decken alle Produktionsschritte ab, vom Zusammentragen der gefalzten Bögen bis zum Stapeln der fertigen Bücher. Der Betriebsrundgang beginnt um 16 Uhr; Treffpunkt ist bei Müller Martini in der Wilhelm-Frank-Straße 69. Im Anschluss werden Bücher empfohlen, die mit den entsprechenden Maschinen gebunden wurden. Nur mit Anmeldung (Telefon 07931/51088), der Eintritt ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.10.2019