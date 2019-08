Zeugen oder Opfer sollten sich melden

Bad Mergentheim.In den letzten Wochen meldeten sich mehrere Frauen bei der Polizei und gaben an, dass ihnen ein unbekannter Mann mit exhibitionistischen Handlungen gegenüber trat.

Dank der übereinstimmenden Personenbeschreibung war es der Kriminalpolizei Tauberbischofsheim inzwischen möglich, einen Tatverdächtigen zu ermitteln.

Der 25-jährige Deutsche räumte gegenüber den Ermittlern ein, an den Tat-Örtlichkeiten gewesen zu sein. Ein exhibitionistisches Verhalten stritt er ab.

Der Personenbeschreibung nach soll der Tatverdächtige auch für drei bislang noch ungeklärte Fälle im Mai dieses Jahres verantwortlich sein. Insbesondere in einem Parkhaus in der Innenstadt und auf dem Solymar-Parkplatz trat der Exhibitionist in Erscheinung.

Bei der Person soll es sich um einen zirka 1,78 Meter großen Mann mit dunklem Teint gehandelte haben. Er war mit einem grünen älteren Opel Astra mit dem Teilkennzeichen „COC“ unterwegs. pol

