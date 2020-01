Zeugen gesucht

Bad Mergentheim.Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Donnerstag in Bad Mergentheim seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nachkam. Ein 24-Jähriger stellte seinen grauen 5er BMW gegen 11.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße „Schloss“ ab. Als der junge Mann kurz nach 13 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte er frische Beschädigungen am Radlauf und am Kotflügel. Vermutlich war der Lenker eines anderen Wagens beim Ein- oder Ausparken mit seinem Auto am BMW hängengeblieben. Der Schaden beläuft sich auf zirka 1500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sollen sich unter Telefon 07931 / 54990 beim Polizeirevier in Bad Mergentheim melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.02.2020