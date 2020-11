Zeuge hält Randalierer fest

Stuppach.Ein aufmerksamer Zeuge erwischte am Samstagabend in Stuppach einen jugendlichen Randalierer auf frischer Tat und hielt ihn fest, bis die Polizei eintraf. Der 19 Jahre alte Mann hatte gegen 20.30 Uhr einen 16-Jährigen dabei beobachtet, wie dieser die Scheibe eines Nebengebäudes der Kirche in der Grünewaldstraße einschlug. Er rief die Polizei und hinderte den Jugendlichen zusammen mit weiteren Passanten an der Flucht, bis die Streife eintraf. Die stellte bei dem 16-Jährigen einen möglichen Grund für sein auffälliges Verhalten fest. Er hatte über 1,8 Promille. Der Jugendliche musste die Beamten mit aufs Polizeirevier begleiten, wo er schließlich von einem Erziehungsberechtigten abgeholt wurde. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.11.2020