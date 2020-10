„Zentralschwabe“ befindet sich im Genießermodus

Bad Mergentheim.In den vergangenen mehr als zwei Jahren ist es deutlich ruhiger geworden um den „Zentralschwaben“ Martin Autenrieth, der sich in der Kurstadt längst fest verwurzelt fühlt. Bis April 2018 fungierte er als Direktor des örtlichen Amtsgerichts – „und das mit großer Freude“, wie er zurückblickt. Seitdem genießt er den Ruhestand, ist aber nach wie vor oft in der Stadt anzutreffen, wenn er täglich zu Fuß oder per Drahtesel mit seinem markanten grauen Bart unterwegs ist – nur eben nicht mehr ganz so früh und immer zur selben Tageszeit. Trotz Corona wird er an diesem Donnerstag aber zwangsläufig wieder etwas mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rücken, denn Martin Autenrieth begeht seinen 70. Geburtstag – wegen der Pandemie „in kleiner Form“. Doch aufgeschoben sei nicht aufgehoben, im kommenden Jahr hoffe er, das Ereignis gebührend nachholen zu können.

„Mein Leben ist jetzt deutlich entspannter, es hat inzwischen eine ganz andere Qualität“, sagt einer, der nach Ende seines beruflichen Tuns nicht in ein Loch gefallen sei, wie dies bei manch anderen Neu-Pensionären bisweilen der Fall sei. Nun könne er ganz andere Schwerpunkte setzen und „selbst bestimmen, wie der Tag abläuft“. Und deswegen lasse es sich Martin Autenrieth auch nicht nehmen, mal etwas länger liegenzubleiben, nachdem für ihn zu Berufszeiten die Nacht werktäglich um 6 Uhr zu Ende gewesen sei, schmunzelt er.

„Ich war immer gern Richter“, so das Geburtstagskind, doch es sei ihm nicht schwergefallen loszulassen, als er an seinem finalen Arbeitstag 2018 um 0 Uhr die Amtsstube ein letztes Mal abgeschlossen habe. Damit sei eine berufliche Tour durch die Justiz mit dem Zieleinlauf beendet worden, auf der er viele erfolgreiche Etappenankünfte in Form von 1500 bis 2000 Verhandlungen errungen habe. Rückblickend, lässt der Neu-Siebziger wissen, sei er immer gut gefahren, in den Prozessen als Souverän aufzutreten, für den es stets darum gegangen sei, nach Abgleich aller Positionen Gerechtigkeit walten zu lassen. „Ich habe das stets probiert.“

Martin Autenrieth hätte nach Abschluss seiner Richtertätigkeit als Anwalt durchaus noch weiter wirken können. Doch er habe bewusst einen Schnitt gemacht, um jetzt für Dinge mehr Zeit zu haben, die zuvor deutlich zu kurz gekommen seien. „Und dies tue ich jetzt.“

Vielfältig aktiv

Nun habe er plötzlich viel Zeit zum Lesen, was er zuvor so nicht gekannt habe. So sei er derzeit mit den „Buddenbrocks“ von Thomas Mann beschäftigt. Und auch das Klavier in seiner Wohnung habe durchaus seine Daseinsberechtigung, denn wenn er Lust verspüre, finde er innere Ruhe beim Tastenspiel. Und seit 18 Jahren stehe er, so tut er weiter kund, dem Familienverband Autenrieth, einem eingetragenen Verein, vor, der sich mit der Familienforschung befasse. „Bei der nächsten Zusammenkunft werde ich dieses Amt aber in jüngere Hände legen“, blickt der Jubilar nach vorn, der nach eigenem Bekunden beabsichtigt, sich in der Nach-Corona-Zeit verstärkt dem Reisen zu widmen, „um noch etwas von der Welt zu sehen“.

Wenn in der Öffentlichkeit stehende Persönlichkeiten von der großen Bühne abtreten sei es oft so, dass sie von vielen Seiten angefragt werden, die neu gewonnene Freizeit verstärkt ins Ehrenamt einzubringen. Gut, ganz Nein sagen, das habe er nicht können – und sei nun Aufsichtsratsmitglied bei der Diakonie in Weikersheim sowie im Ethik-Komitee des Caritasverbandes engagiert. Dies sei es dann aber auch gewesen, um einerseits nicht in Interessenskonflikte zu kommen und andererseits nicht jene Freiheit zu torpedieren, die er sich eben erst geschaffen habe. „Nichts muss, vieles kann“ – getreu diesem Motto kann Martin Autenrieth künftig verfahren. Er sei keinem mehr Rechenschaft schuldig und könne frei entscheiden, was er denn tun wolle. Und dies fördere sicher auch sein Wohlempfinden.

Ob er nicht doch ab und an die Arbeit vermisse? Nein, meint er, ohne zu überlegen, lediglich der Kontakt zu seinen früheren Mitarbeitern, mit denen er gut im Team gearbeitet habe, fehle ihm etwas. Auch mehr als zwei Jahre nach Ende des beruflichen Engagements könne er nicht immer inkognito unterwegs sein. „Es ist aber sehr nett, immer wieder auf Leute zu treffen, die man kennt.“ Das gute Miteinander und der Umstand, dass er von vielen geschätzt werde, zeige, dass er wohl doch vieles richtig gemacht habe.

Noch viel erleben

An die Sieben müsse er sich noch etwas gewöhnen, lacht Martin Autenrieth, doch Angst habe er nicht vor dem neuen Jahrzehnt, in dem er hoffe, „gesund zu bleiben“, um noch viel Neues zu erleben und zu erfahren. Trotz Corona wird der Glückwunschreigen an diesem Donnerstag beträchtlich sein. Die Fränkischen Nachrichten reihen sich in die Schar der vielen Gratulanten ein.

