Zentrale Bürger-Info am 17. Juli

Bad Mergentheim.Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Stadtentwicklungskonzept ist getan: In dieser Woche haben die Ortsteilbegehungen der Lenkungsgruppe stattgefunden.

An den Terminen in allen 13 Stadtteilen Bad Mergentheims nahmen neben der Lenkungsgruppe um Oberbürgermeister Udo Glatthaar auch die jeweiligen Ortsvorsteher teil. Die Begehung der Kernstadt steht noch aus und findet am Dienstag kommender Woche statt.

Für alle interessierten Bürger wird es am Freitag, 17. Juli, um 18 Uhr eine öffentliche Bürgerveranstaltung im Kursaal geben. Da aufgrund der Corona-Verordnung maximal 99 Personen teilnehmen können, wird die Stadtverwaltung zusätzlich einen Livestream der Veranstaltung anbieten. Das Video kann dann auch im Nachhinein auf der städtischen Internetseite angesehen werden.

Wer an dem Termin vor teilnehmen möchte, sollte sich bis spätestens Freitag, 17. Juli, 12 Uhr unter Telefon 07931/ 57-6000 oder per E-Mail an stek@bad-mergentheim.de anmelden. Einlass für angemeldete Personen ist ab 17 Uhr, die Restplätze werden ab 17.45 Uhr verteilt. Weitere Infos zum Live-Stream gibt es in Kürze auf www.bad-mergentheim.de. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.07.2020