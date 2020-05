Zeitnahe Reha ist unverzichtbar

Bad Mergentheim.Die Covid-19-Pandemie zeigt fatale Nebenwirkungen: Immer häufiger treten Schlaganfall-Patienten derzeit ihre neurologische Rehabilitation bei „Median“ gar nicht oder erst verspätet an.

Die Ursache dafür sieht die Klinik in der „unbegründeten Angst, sich in einer Klinik mit dem Corona-Virus anzustecken“, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. „Die Schlaganfall-Behandlung kennt

...