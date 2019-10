19 Prozent Mehrwertsteuer auf musikalische Bildung europaweit würde nicht nur Deutschland – das weltweit bewundert wird für seinen hohen Leistungsstandard vor allem auf dem Gebiet der klassischen Musik – zum musikalischen Entwicklungsland machen. Das Land mit der größten Dichte an großen Orchestern und Opernhäusern erzielt jährlich auf dem Gebiet der Musik einen höheren Umsatz und hat mehr Besucher als die Fußball-Bundesliga!

Musik führt zusammen und leistet einen erheblichen Beitrag bei der Bewertung und beim Verkauf von unserer Produkten, die wir exportieren. Dieser immense Marketingvorteil wird bisher von niemandem in der Politik gesehen, geschweige denn honoriert.

Stoppt diesen Wahnsinn des systematischen Abbaus von nicht nur musikalischer Bildung, wie wir es zur Zeit in ganz Europa erleben! Profitieren werden die Staaten, die sich besser als wir um ihre Bildung kümmern. Bildung ist das Kapital, aus dem wir unseren Wohlstand beziehen.

In Bad Mergentheim wurden vor einigen Jahren für über 100 000 Euro neue Brandschutztüren aus Bildungsmitteln im Deutschordengymnasium eingebaut, obwohl die hiesige Brandschutzbehörde das für unnötig empfand. Gleichzeitig musste die Jugendmusikschule 15 000 Euro in dem gleichen Jahr einsparen. Die Politik hat diese Maßnahme als Förderung in die Bildung tituliert und niemand hat protestiert! Das ist in meinen Augen nicht nur ein Witz, sondern ein Verbrechen den Bürgern gegenüber, wenn zweckgebundene Gelder anstatt für die Bildung für die Wirtschaft kanalisiert werden. Solche Exzesse könnte ich noch viele aufzählen, wie sie sich zur Zeit in ganz Europa ereignen. So ist wirtschaftliche Nachhaltigkeit nicht zu erzielen, sondern fördert man in Zeiten von Lehrermangel vor allem den Abbau derselben!

Es ist Zeit für eine Petition auf Bundesebene beziehungsweise eine europaweite Bürgerinitiative für musikalische Bildung!

Ausführlichere Informationen findet man dazu unter: https://www.dtkvbayern.de/27-aktuelles/522-stellungnahme-zum-regierungsentwurf-zur-%C3%A4nderung-des-umsatzsteuergesetzes.html.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.10.2019