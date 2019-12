Zehn Jahre Lesepatenprojekt gefeiert

„Schlechte Noten für Deutschland – jeder Fünfte der 15-Jährigen erreicht beim Lesen nicht einmal das Grundschulniveau“, hieß es unlängst in den Medien. Der Rotary Club arbeitet dagegen an.

Bad Mergentheim. Deutschlands Jugendliche verlieren zunehmend die Lust am Lesen und die Lesefähigkeiten sinken. Mit seinem Lesepatenprojekt versucht der Bad Mergentheimer Rotary Club dagegen zu halten.

„Die Bildung und hier insbesondere das Lesen- und Schreibenlernen ist eines der zentralen Themen bei Rotary International“, sagt Dr. Jochen Selbach, Präsident des Rotary Clubs Bad Mergentheim.

Um diesem Auftrag auch auf nationaler und lokaler Ebene gerecht zu werden, wurde aus Anlass des 60-jährigen Bestehens des Rotary Club Bad Mergentheim bereits vor zehn Jahren das so genannte Lesepatenprojekt ins Leben gerufen. Die Initiative kam vom Projektleiter Rainer Iwansky, Schulleiter einer Stützpunktschule für Kinder mit Schwächen beim Lesen, Schreiben oder Rechnen in Igersheim. Er ist Ausbilder, erfolgreicher Autor zu diesem Thema und arbeitet im Kultusministerium an der Fortbildungskonzeption für solche besonderen Fördermaßnahmen in Baden-Württemberg mit.

Im Rahmen des Rotary-Projektes wurden in den vergangenen zehn Jahren bereits über 200 ehrenamtliche Lesepaten und rund 40 Lehrer von 14 verschiedenen Grundschulen im Altkreis Bad Mergentheim und Lauda-Königshofen fortgebildet und mit Lesematerialien ausgestattet.

Viel investiert

Der Rotary Club hat mehr als 20 000 Euro in spezielle Bücher, Lesematerialien Laptops und Computerprogramme investiert und an die Schulen verteilt. Im Zuge seiner Bildungsoffensive haben die Kindergärten und Stützpunktschulen für Rechenschwäche im Bad Mergentheimer Raum zudem spezielle Mathekisten und Fördermaterialien erhalten, um auch hier so früh wie möglich die mathematische Bildung zu unterstützen.

Auch einige Rotarier und ihre Partner arbeiten ehrenamtlich als Lesepaten.

Um alle Schüler zu erreichen, sucht das Projekt weitere Lesepaten. Interessenten werden geschult und können eine Arbeit von hohem Wert leisten. Lesen ist das wichtigste Kulturgut und dennoch gibt es in Deutschland über 6,2 Millionen deutschsprachige Erwachsene, die nicht richtig lesen können. Viele Eltern verbringen oder haben immer weniger Zeit für ihre Kinder, die wiederum einer Reizüberflutung durch elektronische Medien ausgesetzt sind. Interessierte, die sich als Lesepaten engagieren und schulen lassen wollen, können sich direkt an den Grundschulen bewerben. rc

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.12.2019