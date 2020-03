Zahlreiche Ehrungen und zwei besondere Auszeichnungen

Bad Mergentheim.Im Rahmen der Hauptversammlung der Gesamtwehr wurden zahlreich Ehrungen vorgenommen.

Zum einen wurden aktive Wehrleute mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze, Silber und Gold ausgezeichnet, für 15, 25 und 40 Jahre aktive Dienstzeit. Diese Wehrmänner, so Stadtkommandant Andreas Geyer, hätten im Laufe ihrer bisherigen Dienstzeiten auf viel Freizeit verzichtet, um anderen Menschen zu helfen. Die zu ehrenden Wehrmänner seien nicht nur Vorbilder für die Gesellschaft, sie hätten sich in höchstem Maße für diese ihre Gesellschaft verdient gemacht. Die Ehrungen könnten deshalb nur ein symbolisches Dankeschön sein für außerordentliche Leistungen im Dienste der Allgemeinheit.

Aufgrund seiner großen Verdienste um die Feuerwehrabteilung Markelsheim und das Feuerwehrwesen im Allgemeinen in den vergangen fast 50 Jahren wurde Martin Beck nicht nur zum Ehrenkommandant der Feuerwehr Bad Mergentheim ernannt, er durfte mit den „Ehrenkreuz in Gold“ auch die höchste Auszeichnung entgegen nehmen, welche die Deutsche Feuerwehr zu vergeben hat. Martin Beck habe fast sein ganzes Leben in den Dienst der Feuerwehr gestellt.

Andreas Geyer wurde mit dem „Silbernen Verdienstorden“ des Deutschen Feuerwehrverbandes auszeichnet in Würdigung seiner Verdienste um die Gesamtwehr von Bad Mergentheim.

Sehr dankbar

Namens der Gesamtwehr verabschiedete der stellvertretende Stadtkommandant Karl-Heinz Barth Andreas Geyer. Geyer habe die Wehr der Badestadt positiv verändert, in punkto Schlagkraft, Technik und Einsatztaktik, was nicht immer einfach gewesen sei. Er persönlich habe sehr viel von ihm gelernt und sei dankbar dafür. Als Abschiedsgeschenk der Abteilungen erhielt Andreas Geyer eine Ruhebank, um sich abseits des stressigen Dienstes einmal ausruhen zu können.

Geehrt für 40 Jahre aktive Dienstzeit wurden an diesem Abend mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold: Rudolf Walter, Ingo Arnold, Bruno Kavcic, Georg Herrmann und Martin Mühleck.

25 Jahre aktive Dienstzeit; Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber: Alexander Deeg, Daniel Weiß, Stephan Tremmel, Frank Bokmeier und Tobias Gundel.

15 Jahre aktive Dienstzeit; Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze: Patrick Wittmann, Tobias Olkus, Christian Falkenberger, Jochen Falkenberger, Henning Meyer, Michael Bürkert, Daniel Ehrmann, Manfred Wenner, Simon Beyer, Stefan Heuberger, Tim Holch, Philipp Mühleck und Stefanie Mühleck.

Mit der Traditionsnadel der Jugendfeuerwehr wurden ausgezeichnet: Jonas Hofmann, Dominik Sazinger, Raphael Zemke, Nils Kreß, Jonas Albrecht, Moritz Brunner, Hannes Rothenfels, Sandro Schmitt, Yvonne Heck, Tim Mezger, Lara Mühleck, Kai Tremmel, Marcel Galm und Lukas Löber. habe

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.03.2020