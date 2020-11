Yu Wensheng ist in Haft

Bad Mergentheim.Die Amnesty-Gruppe Bad Mergentheim bittet in der monatlichen Aktion „Briefe gegen das Vergessen“ um Unterstützung für den Rechtsanwalt Yu Wensheng, der 2015 bei dem beispiellosen Vorgehen der chinesischen Regierung gegen Menschenrechtsverteidiger viele Menschen vertreten hatte. Seit seiner Festnahme 2018 wird er ohne Kontakt zu Rechtsbeiständen oder seiner Familie festgehalten.

Am 17. Juni 2020 wurde Yu Wensheng wegen „Anstiftung zur Untergrabung der Staatsgewalt“ zu vier Jahren Gefängnis und dem dreijährigen Entzug seiner politischen Rechte verurteilt. Die Behörden informierten seine Ehefrau Xu Yan erst, als das Urteil bereits gesprochen war. Sie kämpft seit 2018 unermüdlich für die Freilassung von Yu Wensheng und hat bezüglich der Inhaftierung ihres Mannes etwa 300 Anträge bei verschiedenen Regierungsstellen eingereicht – erfolglos. „Xu Yan wird systematisch überwacht und schikaniert. Leider sind Folter und andere Misshandlungen in China nicht ungewöhnlich. Insbesondere Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die im Zuge der Verfolgungsaktion durch die chinesische Regierung festgenommen wurden, werden in Haft brutal misshandelt. Berichten zufolge wird auch Yu Wensheng gefoltert“, heißt es von Amnesty.

Die Schreiben an den Präsidenten der Volksrepublik China sowie an die chinesische Botschaft in Berlin stehen auf der Homepage der Amnesty-Gruppe Bad Mergentheim unter https://amnesty-badmergentheim.de/2020/04/einsatz-fuer-die-menschenrechte-auch-in-coronazeiten/ zum Download bereit.

