XXL-Krippe mit neuen Figuren in Löffelstelzen aufgestellt

Löffelstelzen.Wer den Bad Mergentheimner Teilort Richtung Stadt verlässt oder von der Stadt nach Löffelstelzen kommt, der fährt oder läuft an ihr vorbei: Gegenüber der Ortsverwaltungsstelle steht sie, die Krippe im XXL-Format. Was auf den ersten Blick wie ein Gartenschuppen wirkt, ist nur die Hülle. Auf dem Dach wird’s dann schon weihnachtlich; dort sind ein Schlitten, beladen mit Geschenkpaketen. Und am Giebel weist der Stern von Bethlehem auf das Innere hin. Erstmals aufgestellt wurde die große Krippe im Jahre 2009, doch heuer gibt es eine Premiere, denn die Figuren sind neu. Von einem Schweigerner Hobbyschnitzer wurden die Figuren aus Lindenholz-Stammsegmenten geschaffen. Die Krippenfiguren im Großformat zeigen Maria und Josef, das Jesuskind in der Krippe sowie einen Hirten mit zwei Schafen. Flankiert werden die Figuren von Weihnachtsbäumen; das „Stallgebäude“ ist mit Moos, Sträuchern und Flechten dekoriert. Für die Löffelstelzer Familie Tremmel und weitere Helfer ist es längst „Ehrensache“, die XXL-Krippe Jahr für Jahr wieder aufzustellen. Für Thomas und Irmgard Tremmel ist es seit nunmehr zehn Jahren eine Herzensangelegenheit, und sie haben das Baumaterial sowie die alten und jetzt auch die neuen Figuren gestiftet. Beim Auf- und Abbau helfen viele mit: Wolfgang Tremmel, Rolf Weiss, Christian Müller und Bernd Lehle sorgen zusammen mit den Tremmels dafür, dass die Krippe nicht nur aufgebaut, sondern auch schön ausstaffiert wird. Die Krippe bleibt bis Lichtmeß stehen – das ist der 2. Februar. Und bis dahin trägt sie die „gute Botschaft“ für alle sichtbar hinaus in die (Löffelstelzer) Welt. Besonders schön ist sie bei Nacht anzuschauen, denn auch an eine stimmungsvolle Beleuchtung haben die Erbauer gedacht. HP/Bild: Kuhnhäuser

