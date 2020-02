Wunderbar schwerelos und gelöst

Bad Mergentheim.Mit einer furiosen Weltklassevorstellung mit Werken von Beethoven, Mendelssohn und Ravel eröffnete das Duo Alexandra Troussova (Klavier) und Kirill Troussov (Violine) die neue Saison der Museumskonzerte im sehr gut besuchten Roten Saal des Deutschordensschlosses.

Das Geschwisterpaar ist hier nicht mehr unbekannt. Schon vor gut zwei Jahren sorgten die beiden mit ihrem fabelhaften Auftritt für eine Sternstunde in der Geschichte der Konzertreihe: Beide kommen aus St. Petersburg und leben mittlerweile in München.

Kirill Troussov, Jahrgang 1982, ist weltweit einer der gefragtesten Geiger – mit seiner Stradivari, mit dem einst das Violinkonzert von Tschaikowsky uraufgeführt wurde. Alexandra Troussova ist eine gleichfalls international gefeierte Pianistin.

Zusammen musizieren sie als Duo auf höchstem Niveau und zeigen eine derart unwahrscheinliche Perfektion, sind in einer Art von fugenloser gedanklicher und technischer Symbiose aufeinander abgestimmt, als ob hier in Gestalt zweier Personen ein einziger, von Beginn an in völligem Einvernehmen pulsierender Organismus am Werk wäre. Dazu kommt die bezwingende Ausstrahlung des Paares, eine Aura von Glamour, wozu der edelherbe und -prächtige Klang von Troussovs „Brodsky“- Stradivari, aber auch ihr Erscheinungsbild und ihre bloße Bühnenpräsenz das Ihre beitragen.

Erstmals wurden die Künstler des Abends sowie das Programm charmant von Schülern des Deutschorden-Gymnasiums vorgestellt. Eine neue Partnerschaft zwischen Museumsverein und Schule hat mit Unterstützung einiger Abonnenten Schülern den kostenfreien Besuch der Konzerte im Beethovenjahr im Rahmen eines Stipendiums ermöglicht. Sie verfolgt mittelfristig das Ziel, Schüler in die Planung und Durchführung der Konzerte einzubinden.

Beethoven durfte zu Beginn seines Jubiläumsjahres im Programm nicht fehlen. Es erklang die 1802 entstandene und ein Jahr später uraufgeführte „Kreutzersonate“ op. 47, eines seiner legendären und bis heute populärsten Kammermusikwerke. Von dem französischen Geiger Rodolphe Kreutzer, dem es gewidmet war, ist es nie gespielt worden und für unspielbar erklärt worden. Eigentlich kein Wunder, denn die ungeheuer drängende Dynamik und die technischen Anforderungen der beiden Presto-Ecksätze ließen die meisten Virtuosen jener Zeit an ihre Grenzen stoßen.

Troussova-Troussov nahmen – nach der mit Autorität und Bestimmtheit vorgetragenen Solo-Einleitung der Violine – das folgende Presto in unwiderstehlichem Angriffsschwung, den Gesetzen von Spannung und Entladung folgend, mit so elektrisierender Power, dass man sich über sichtbar von den Geigensaiten springende Funken und Blitze nicht gewundert hätte.

Wunderbar schwerelos und spielerisch gelöst dann die Ausgestaltung der fünf Variationen des Andante, technische Delikatesse mit sprechender Expressivität verbindend, voll jugendlichen Ungestüms – nach dem krachenden Eingangsakkord des Klaviers – und gleichwohl bis ins Letzte kontrolliert der Parforce-Ritt durch das Presto-Finale.

Leichtigkeit und Eleganz

Nach diesem fast vierzigminütigen Brocken war zunächst mal Pause, nach der man sich bei der F-Dur-Sonate von Felix Mendelssohn-Bartholdy auch noch ein wenig erholen konnte. Das zu Lebzeiten des Komponisten unveröffentlichte dreisätzige Werk ist eine späte Entdeckung, es erschien erst – auf Initiative des Geigers Yehudi Menuhin – 1953, mehr als hundert Jahre nach seinem Tod.

Die Sonate ist typisch für den Stil des Meisters mit der Leichtigkeit, Zartheit und Eleganz des Melos, ihrer rhythmischen Vielfalt und Versatilität, dem unfehlbaren Geschmack und ihrer reinen Kunst des Kompositionshandwerks.

In der Interpretation des Duos Troussova-Troussov bestach der Kopfsatz durch seinen mitreißenden Elan, das Adagio wurde zu einem klanglich betörenden Idyll, das quirlige Finale mit hinreißender tänzerischer Eleganz.

„Rhapsodie“ nennt sich die 1924 entstandene „Tzigane“ von Maurice Ravel. Sie ist eines der technisch schwierigsten Werke der Violinliteratur überhaupt und zugleich ein Werk, mit dem das reine oder besser gesagt, rein äußerliche Virtuosentum – so wie es sich im Lauf des 19. Jahrhunderts herausgebildet hatte – in Frage gestellt wird.

Trotz des Titels hat das Werk mit „Zigeunermusik“ im eigentlichen Sinne wenig oder nichts zu tun, umso mehr damit, was man sich zu jener Zeit unter dem Einfluss von Liszt und Brahms darunter vorstellte. Ravel zeichnet darin das Bild eines gefeierten Geigenvirtuosen, das er durch die Verwendung vertrauter Stereotype und Klischees und die Häufung technischer Höchstschwierigkeiten zugleich kritisch ironisiert.

Faszination überwiegt

Gleichwohl überwiegt für den Hörer letztlich die Faszination – schon in der pompösen, einleitenden Improvisation der Solovioline, zu der sich dann das Klavier mit reizvollen Arpeggien und Trillern und einem ungarische Zymbal-Klänge nachahmenden Stil hinzugesellt.

Beim effektvollen, entfesselt-ekstatischen Tanz zum Schluss mag mancher auch die augenzwinkernde Distanz des Komponisten mit empfunden haben, was aber dem überwältigenden Eindruck durch die lustvolle, ihr Potential bis an die Grenzen ausschöpfende Umsetzung des Werkes keinen Abbruch tat.

Für die minutenlangen Ovationen im Roten Saal bedankten sich Alexandra Troussova und ihr Bruder/Partner Kirill Troussov noch sehr freigiebig mit der berühmten „Meditation“ aus der Oper „Thais“ von Jules Massenet (betörend sinnlich und verführerisch) und zu guter Letzt noch mit einem furiosen „Säbeltanz“ von Aram Chatschaturjan.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020