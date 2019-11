Worum geht’s beim Volksbegehren?

Bad Mergentheim.Die Naturschutzgruppe Taubergrund präsentiert einen Bildvortrag zum Volksbegehren „Rettet die Bienen“.

Seit 24. September werden Unterschriften für das Volksbegehren „Artenschutz – Rettet die Bienen“ in Baden-Württemberg gesammelt. Worum geht es bei dem Volksbegehren? Wie ist es um die Artenvielfalt, speziell der Insekten, im Land bestellt? Was steht im Gesetzentwurf? Was bedeutet das für Landwirtschaft, für Winzer und Obstwiesenbesitzer? Wie geht es nach Erreichen der erforderlichen Unterschriften weiter?

Über diese Fragen spricht Diplombiologe und „Bund“-Regionalgeschäftsführer Gottfried May bei einem Bildvortrag am Donnerstag, 28. November, um 19.30 Uhr im Kurhaus (Kleiner Kursaal). Der Eintritt ist frei.

