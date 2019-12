„Wollen keine unbilligen Härten für Landwirte“

Worum geht es beim Volksbegehren „Artenschutz“ im Ländle und ist das Eckpunktepapier der Landesregierung die Grundlage für einen Kompromiss? Diese Fragen wurden diskutiert.

Bad Mergentheim. Das Volksbegehren „Artenschutz“ in Baden-Württemberg, besser bekannt unter dem Namen „Rettet die Bienen“, ruht gegenwärtig. Ob das von der Landesregierung vorgestellte „Eckpunktepapier“ zu einem für alle Beteiligten tragfähigen Kompromiss führt, ist derzeit noch offen. Das war der Grund für eine von der Naturschutzgruppe Taubergrund organisierte Veranstaltung vor einigen Tagen im Kleinen Kursaal.

Rund 100 Interessierte, darunter zahlreiche Landwirte, wollten hören und (mit-)diskutieren, was es zum Stand der Dinge zu sagen gibt. Derweil sind Initiatoren, Politik und Naturschützer auf dem Weg, einen Kompromiss zu finden, der einen effektiven Artenschutz möglich macht. Wie es aktuell aussieht in Sachen Volksbegehren erläuterte Gottfried May-Stürmer, „BUND“-Regionalgeschäftsführer Heilbronn-Franken und Agrarreferent des Landesverbands. Dass das Thema nach wie vor eifrig diskutiert wird, nahm der Vorsitzende der Naturschutzgruppe, Josef Gulde, in seiner Begrüßung auf. Besonders die Landwirte im Saal sprach er dabei an. „Wir sehen die schwierige Lage der Landwirtschaft, und wir wollen miteinander, nicht über einander reden.“

Nötig sei ein breiter Dialog, denn das Insektensterben betreffe alle. Dass die Landesregierung den „Sprengstoff“ im Volksbegehren erkannt habe, zeige sich im Eckpunktepapier – jetzt gelte es, im Zusammenwirken aller Beteiligten einen Kompromiss zu finden.

Gottfried May-Stürmer machte zunächst einmal deutlich, was es mit dem „Insektensterben“ auf sich hat. Das sei „keine Panikmache“, sondern lasse sich wissenschaftlich abgesichert nachweisen. Auch die Politik habe das erkannt, denn das Landes-Umweltministerium spreche selbst davon, dass rund 40 Prozent aller Insektenarten im Land in ihrem Bestand gefährdet seien. Bei den Wildbienen sehe es noch schlimmer aus – 45,2 Prozent der 460 im Land vorkommenden Arten stehen auf der Roten Liste. Beobachtungsstationen registrieren seit Jahren einen bedeutsamen Rückgang der Schmetterlinge; selbst in einem baden-württembergischen Naturschutzgebiet wurden deutliche Rückgänge bei Tagfaltern und Widderchen festgestellt. Kurzum – die Lage ist alles andere als gut, und wer meint, dass dies nur ein Problem der Industrieländer sei, irrt.

„Global beobachten wir einen Rückgang der Arten um 30 bis 45 Prozent“, sagte May-Stürmer. Was dieser Rückgang an Biomasse auslöse, sei beispielsweise ein erheblicher Nahrungsmangel bei vielen Vogelarten und damit auch deren Rückgang.

Dass das Insektensterben die Menschen bewegt, habe sich auch beim Volksbegehren in Bayern gezeigt – dort hätten in kurzer Zeit 1,8 Millionen Bürger das Volksbegehren unterschrieben. Es sei also bundesweit ein wichtiges Thema.

Was das baden-württembergische Volksbegehren angehe, so „ruhe es zwar zur Zeit, weil alle Beteiligten über das Eckpunktepapier der Landesregierung im Gespräch sind und Verhandlungen laufen. Aber die Initiatoren bereiten sich darauf vor, wieder mobil zu machen, wenn es nötig wird.“

Anschließend nannte der Referent einige Punkte des Volksbegehrens – es ist ja ein Gesetzesvorhaben –, die über die Eckpunkte aufgenommen wurden. Und ganz generell: „Wir wollen den Landwirten nicht vorschreiben, wie die Wiesen zu mähen sind“, gleichwohl gelte es in vielen Bereichen wie etwa dem „heiß diskutierten Pestizidverbot“, Regelungen zu finden.

Die Untere Naturschutzbehörde könne bestimmte Mittel auf Antrag zulassen. Aber: Wer das Insektensterben effektiv aufhalten wolle, der müsse zielgerichtet und nachhaltig handeln. Ein Weg dahin sei die Ausweitung des ökologischen Landbaues, etwa, indem dieser auf staatlichen Flächen vorgeschrieben werde. Und das sei machbar, ebenso wie die förderungswürdige Entscheidung von Landwirten, ihre Bewirtschaftung umzustellen.

Keine „unbilligen Härten“

May-Stürmer nannte dabei auch die Pflicht zum Erhalt von Streuobstwiesen; ein landesweites Kataster sei „eine alte Forderung der Naturschutzorganisationen“. Und was das Pestizidverbot angehe, so müsse dies in Naturschutzgebieten durchgesetzt werden – nicht aber in Landschaftsschutzgebieten. Dort sei der integrierte Pflanzenschutz das Mittel der Wahl.

„Wir wollen keine unbilligen Härten oder gar eine Existenzgefährdung.“ Ziel sei vielmehr die deutliche Reduktion des Einsatzes von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln in der Größenordnung von 30 bis 40 Prozent bis zum Jahr 2030. Dazu käme dann noch ein Anwendungsverbot in Privatgärten.

Gleichwohl: „Wenn die Umsetzung stockt, werden wir ab Mitte Dezember wieder mobilisieren“, sagte May-Stürmer mit Blick auf den gegenwärtig laufenden Dialogprozess. Die Initiatoren des Volksbegehrens hätten „klare Umsetzungsvorschläge in die Verhandlungen eingebracht“, gleichzeitig aber auch einen ’Plan B’ erarbeitet. Der BUND wie auch die anderen am Volksbegehren beteiligten Gruppen hätten sich ganz bewusst dem Dialog geöffnet, seien aber bereit, die Unterschriftenlisten wieder zu öffnen, machte May-Stürmer deutlich.

In der Diskussion wurde deutlich, dass die Problematik die Landwirte durchaus beschäftigt. Wie weniger Pflanzenschutz machbar ist, machte May-Stürmer am Beispiel einiger konventionell wirtschaftenden Betriebe deutlich, die „sehr erfolgreich“ Pflanzenschutzmittel einsparen. Nötig sei eine „differenzierte Betrachtung individueller Maßnahmen“. Dennoch sei eine ökologische Landwirtschaft keine „ferne Vision“, sondern seit Jahrzehnten bewährt und mittlerweile auf vielen Höfen praktiziert. Die immer wieder vorgebrachte Behauptung, dass in Bio-Getreide mehr Pilzgifte seien als in konventionell erzeugtem, wies May-Stürmer als „Falschbehauptung der Agrar-Chemie-Industrie“ zurück.

Überdies: Konventionelle Landwirtschaft gebe im Durchschnitt 106 Euro pro Hektar und Jahr für Pflanzenschutzmittel aus, Öko-Betriebe nur zwei Euro. „Das Geld löst sich ja nicht in Luft auf, das bekommt jemand, und da gibt es Interessen.“

Bauernverbände reagierten nicht

Auch im Weinbau stelle sich die Frage nach der Reduzierung des Chemieeinsatzes, stellte ein Weingärtner heraus. Und viele Winzer seien dabei sehr rege. Dass extensive Weidehaltung insektenfreundlich sei und mit „mehr Biodiversität“ einhergehe, hob ein Landwirt hervor. Das sei zweifellos ein „positiver Beitrag“, erklärte der Referent.

Doch der Landwirt setzte nach: „An Vegetarier kann ich kein Rindfleisch verkaufen“, womit diese Einnahmequelle und Wirtschaftsform natürlich auch infrage gestellt werde. Die Erzeugerpreise wurden ebenso angesprochen. Sie sind ein Dauerthema, aber auch eine Frage des Marketings.

„Biomilch ist stabil, obwohl sie im Supermarkt viel teurer verkauft wird als konventionelle Milch. Das zeigt: Es gibt einen Markt“, machte der Referent auf diese Einnahmemöglichkeit aufmerksam. Umweltstandards müssten auch bei Lebensmittelimporten Anwendung finden, forderte ein anderer Landwirt. „Das wäre natürlich gut und richtig“, sagte May-Stürmer.

Warum das Volksbegehren ohne die Landwirte angegangen wurde, war eine weitere Frage. Die Antwort war ernüchternd: „Die Initiatoren haben die Bauernverbände angeschrieben, aber es gab keine Reaktion.“ Und, etwas selbstkritisch, ergänzte der Referent: „Es gab einige Versuche, und man hätte es intensiver machen können.“

Gleichwohl betonte May-Stürmer, „dass wir in keiner Veröffentlichung die Landwirte persönlich angegriffen haben“. Zufrieden sei er, dass mittlerweile ein Dialog zustande gekommen sei, die Landwirtschaft und ihre Verbände also mitwirken in den Verhandlungen.

