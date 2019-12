Wolfgang Tittor neuer Vorsitzender

Bad Mergentheim.Die Jahresschlussveranstaltung des Ortsverbandes der FDP mit Neuwahl des Vorsit-zenden fand in der Vinothek Friedlein statt. Aufgrund der zusätzlichen Arbeitsbelastung durch seine Mitgliedschaft im Gemeinderat übergab der Ortsvorsitzende Prof. Dr. Hans-Werner Springorum den Stab an Prof. Dr. Wolfgang Tittor, der einstimmig gewählt wurde. Als seine Stellvertreterin wurde Anna Hansen-Peter gewählt. Das vergangene Jahr sei insgesamt sehr erfolgreich gewesen, war auf der Schlusssitzung zu hören, was sich auch im Eintritt – vor allem jüngerer Mitglieder – gezeigt habe. Im kommenden Jahr werde die Arbeit des Liberalen Forums fortgesetzt. Zusätzlich sei geplant, jüngere Mitglieder stärker in die Vorträge einzubinden. „Teilnahme am politi-schen Leben verlangt mehr als Schule schwänzen“, sagte ein Teilnehmer. Der Ortsverband der FDP wolle damit jungen, politisch interessierten Menschen ein „Hineinwachsen“ in die politische Arbeit bieten. Der Kreisvorsitzende Benjamin Denzer beglückwünschte den Ortsverband zu seiner erfolgreichen Arbeit und bezeichnete ihn als besonders rege und lebendig. Die erfolgreiche und vorbildliche Arbeit, so Denzer, werde in Stuttgart mit Respekt wahrgenommen.

