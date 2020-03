Wolfgang Krebs: „Geh zu, bleib da!“

Bad Mergentheim.Der Kabarettist Wolfgang Krebs ist am Sonntag, 5. Juli, um 19.30 Uhr im Großen Kursaal zu Gast. Das neue Programm heißt „Geh zu, bleib da!“ Wolfgang Krebs kriecht förmlich in seine Rollen hinein. Mit der Schnelligkeit eines Maschinengewehrs lässt Wolfgang Krebs den sich kunstvoll verhaspelnden Stoiber, den jovialen Seehofer, die „Kandesbrunzlerin“ oder den zynisch schwadronierenden Söder mit oder gegeneinander agieren. Clever und subtil schießen diese und weitere Charaktere dabei herrlich lustige, intelligente politische Unkorrektheiten oder Wortverdrehungen von der Bühne. Auch in seinem neuen Programm widmet sich der Parodist und Wortakrobat Wolfgang Krebs seiner großen Leidenschaft: Dem schönen Bayernland. Kartenvorverkauf: Kur-Gäste-Service und Tourist-Info.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.03.2020