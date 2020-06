Wohnmobil-Hänger bricht in Kurve aus

Herbsthausen.Auf der B 290 zwischen Herbsthausen und Nieder-stetten hat sich am Montag gegen 16 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen ereignet, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde.

Wie ein Polizeibeamter vor Ort informierte, war einer der Fahrer mit seinem Wohnwagen gerade in dem Waldstück hinter Herbsthausen in Richtung Abzweigung Niederstetten unterwegs, als ihm der Anhänger in einer weiten Linkskurve ausbrach.

Eine Frau, die mit ihrem Fahrzeug in der Gegenrichtung unterwegs war, stieß mit dem Wohnmobil zusammen und wurde leicht verletzt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.06.2020