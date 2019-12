Wirtshausausleger wird restauriert

Bad Mergentheim.Das Eckhaus Marktplatz 2 war früher ein Gasthaus. Davon zeugt bis heute der schmiedeeiserne Wirtshausausleger. In seinem Medaillon sind die Umrisse des Deutschordenskreuzes zu sehen.

Das viel fotografierte Objekt vor dem Hintergrund der Zwillingshäuser und des Münster St. Johannes ist verblasst. Der Anstrich blättert ab und die Vergoldungen sind verwittert.

Heidi Deeg vom Verein des Deutschordensmuseum regte die Restaurierung an. Das Bürgerforum Stadtbild Bad Mergentheim übernimmt die anfallenden Kosten. „Das ist unser Beitrag zum Jubiläumsjahr 800 Jahre Deutscher Orden in Mergentheim“, so der Vorsitzende Wolfram Klingert. Gegenwärtig ist der Ausleger in der Werkstatt von Restaurator Norbert Eckert.

Die Geschichtswerkstatt mit ihrem Vorsitzenden Dr. Christoph Bittel recherchierte im Archiv die Gasthausgeschichte des „Goldenen Kreuz“. Rechtzeitig vor dem Festakt zum Jubiläum am 15. Dezember wird der Ausleger an seinem angestammten Platz in neuem Glanz erstrahlen. bfs

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.12.2019