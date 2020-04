„Wirtschaftlicher Schaden ist immens“

Seit Mitte März wartet der Wildpark bedingt durch die Corona-Krise auf seinen Saisonstart. Der wirtschaftliche Schaden ist „immens“, aber zum Glück gibt es auch treue Fans und Spender. . .

Bad Mergentheim. Wie kommt der Wildpark mit der aktuellen Krise und der Zwangsschließung seit Mitte März klar? Wie groß ist der bisherige wirtschaftliche Schaden? Und welche Unterstützung erfährt das Team des Wildparks in dieser schwierigen Zeit? Diese und einige weitere Fragen stellte unser Reporter dem Geschäftsführer des Bad Mergentheimer Wildparks, Marcus Rügamer.

„Es ist natürlich schwierig ohne Einnahmen klar zu kommen. Daher arbeiten wir, solange die Ungewissheit über den Saisonverlauf anhält, stark reduziert. Kurz gesagt: Es ist sehr hart!“ Marcus Rügamer nimmt kein Blatt vor den Mund und berichtet weiter: „Der wirtschaftliche Schaden ist natürlich immens – schaut man allein auf Gastronomie, Übernachtungen, Eintritt, etc. Wenn man die aktuelle Wetterlage einschließlich der Osterferien bis Ende April berücksichtigt, liegt der Schaden in etwa bei einem Viertel (!) unseres Jahresumsatzes.“

Und Rügamer ergänzt: „Es bleibt abzuwarten, welche Beschränkungen künftig noch auf uns zu kommen und wie stark uns das noch finanziell fordern wird.“

Luchsgehege fertiggestellt

Die vergangenen Wochen haben die Handwerker dazu genutzt, das Luchsgehege fertigzustellen. Die Tierpfleger bereiten weiter die Saison vor.

Die Fütterungsrunde findet mit Einschränkungen trotzdem täglich statt, um die Tiere „bei Laune“ zu halten und weiterhin zu trainieren, so Rügamer.

Welche Hilfen hat der Wildpark beim Staat beantragt und welche wurden – wie schnell – gewährt? Dazu sagt Rügamer: „Der Wildpark hat natürlich die Soforthilfe beantragt, die schnell und unbürokratisch bewilligt wurde. Des Weiteren hat der Wildpark einen Kredit bei der KfW-Förderbank beantragt. Dieser befindet sich derzeit noch in Bearbeitung.“

Viel Unterstützung erhält der Wildpark aus der Bevölkerung. „Unsere Fans unterstützen uns im hohen Maße, der Jahreskarten-Verkauf läuft auf Hochtouren. Auch wird viel gespendet. Das freut und berührt uns sehr“, erzählt Marcus Rügamer begeistert und meint zudem, dass man Unterstützung auch von der Hausbank erhalte, aber auch von den Lieferanten, Versicherungen und anderen Vertragspartnern. Dies umfasse Wertstellungen, Stundungen, Stilllegungen und mehr.

Für die Stadtverwaltung Bad Mergentheim teilt Pressesprecher Carsten Müller mit, dass der Wildpark nach der geltenden Landesverordnung weiterhin geschlossen bleiben muss. „Wir sind aber mit der Einrichtung im Kontakt und hoffen, dass mit den nächsten Lockerungen, die vom Land beschlossen werden, dann auch der Wildpark wieder öffnen darf“, so Müller.

Geschäftsführer Marcus Rügamer betont, dass die Sicherheit und Gesundheit der Gäste, Mitarbeiter und Tiere höchste Priorität im Wildpark hätten. Schweren Herzens halte man weiter durch und warte ab.

Ausdrücklich begrüßt Rügamer die am 15. April von der Bundesregierung angekündigten, bundesweiten Lockerungen der Corona-Maßnahmen und gibt sich auch deshalb zuversichtlich in naher Zukunft im Einklang mit den behördlichen Vorgaben den eigenen Betrieb wieder öffnen zu können.

Corona-Party Anfang Mai

An die interessierten Besucher, Freunde und Fans des Wildparks gerichtet, sagt Rügamer: „Über die Social-Media-Kanäle des Wildparks sowie über unsere Webseite www.wildtierpark.de informieren wir Sie über aktuelle Entwicklungen. Wir bauen weiterhin auf Ihre Treue in diesen herausfordernden Zeiten und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen.“

Für 2. Mai ist schon mal eine virtuelle Corona-Abstandsparty geplant – letztlich ein Spendenaufruf unter dem Motto „Ironie des Schicksals“. „Denn je mehr die Bevölkerung sich an die Beschränkung hält, desto früher wird der Wildpark für Besucher wieder öffnen“, erklärt Rügamer.

Wer Teilnehmer der Party werden will, muss Folgendes laut Homepage wissen: „Pro Person 9,99 Euro, inklusive ohne Essen und ohne Getränke: Der Wildpark veranstaltet am 2. Mai 2020 die weltweit größte, nie stattfindende Corona-Abstandsparty! An diesem Abend denken wir an eine megatolle Wahnsinnsparty mit ausgelassener Stimmung, leckeren Rezepten, geistreichen Gedanken, einem virtuellen Prosit und tanzen vor dem Fenster! Eintritt spenden unter: https://wildtierpark.de/veranstaltungen2020/event/425-abstands-party-im-wildpark-bad-mergentheim.“

Schon über 60 Personen haben sich „angemeldet“.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.04.2020