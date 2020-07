„Wir wollen endlich wieder singen“

Der Chorgesang ist in Zeiten von Corona auf „null“ heruntergefahren – dabei lautet der sehnlichste Wunsch der Vereine, endlich wieder gemeinsam singen zu dürfen.

Bad Mergentheim. Wer die Chorszene in der Region beobachtet, kann in normalen Zeiten konzertante Veranstaltungen fast an jedem Wochenende registrieren. Wer noch näher hinschaut, erkennt, dass in der Regel wöchentlich mindestens

...