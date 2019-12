Uns alle alle eint die existenzielle Sorge ums Überleben. Das wurde mir klar bei der erregten Diskussion nach dem Vortrag der Naturschutzgruppe zum Thema „Bienen-Volksbegehren und Artenschutz“ in Mergentheim letzte Woche. Diese Erkenntnis hat mich sehr berührt – zusammen mit erneuten Belegen des Referenten, dass 40 bis 80 Prozent der Insekten bereits verschwunden sind. Es ist ein Dilemma, dass noch so gut gemeinte Maßnahmen das Höfe-Sterben vorantreiben können und zugleich ökologisch nicht ausreichen.

Ich habe großen Respekt und tiefe Dankbarkeit gegenüber allen Landwirten, Winzern, Gemüse- und Obstbauern, die Tag für Tag für das kostbarste Gut in unserer Obhut sorgen und die unsere Nahrung bereitstellen.

Früher war es so, dass die Gesellschaft wie eine Pyramide von einer breiten Bauernschaft getragen war – heutzutage werden wir alle von einer kleiner werdenden Gruppe von Landwirten ernährt. Wir stehen ziemlich kippelig. Das merkt man im Ländlichen Raum unmittelbar. Klar braucht es auch eine gesetzliche Weichenstellung auf Bundes- oder EU-Ebene, so dass etwa regionale Bio-Produkte günstiger als konventionelle und ausländische sind, und für jeden deshalb die erste Wahl. Sicher sind auch weitere Förderungen angebracht.

Ich behaupte, es geht nicht um das Eckpunktepapier und darum, ob Pestizide im Landschaftsschutzgebiet erlaubt werden, oder ob biologisch oder konventionell angebaut wird, denn alle Landwirte sind bedroht. Worum es wirklich geht, ist, dass wir beginnen miteinander zu sprechen, und dass wir merken: wir sitzen alle in einem Boot.

Theoretisch ist uns das allen klar. Aber wie ich in Diskussionen stets wieder merke, haben alle Beteiligten nicht den Eindruck, dass ihre Not bei den anderen wirklich ankommt.

Veränderung geschieht, behaupte ich, wenn wir im öffentlichen Raum neu zusammen kommen und wirklich erfahren, in einem Boot zu sein. Denn dann betreten wir eine neue Ebene. Und de Erfahrung von wirklichem Zuhören und Mitgefühl ermöglicht uns den Zugang zur kollektiven Intelligenz, die wir heute dringender denn je brauchen.

Zudem entwickeln wir in einem Boot sitzend eine neue Kraft „von unten“, denn Menschen, die wirklich in Verbindung sind, sind nicht gegeneinander auszuspielen und gestärkt gegenüber dem, was „da oben“ vor sich geht.

Wir, die Nicht-Landwirte und Verbraucher, können uns nicht zurücklehnen und sagen „Das Regal ist ja voll.“ oder „Das wird schon.“ Die Zeiten der Nicht-Verantwortung sind vorbei.

Experten sagen, mit zunehmendem Artenschwund und Belastung der Ökosysteme nähern wir uns dem „point of no return“. Selbst wenn wir an dem Punkt merken, dass alles Erdenkliche zu tun ein Muss ist, ist es dann bereits zu spät, denn auch komplexe biologische Systeme kippen irgendwann um. Noch haben wir angeblich entscheidende zehn Jahre, um Prioritäten neu zu setzen.

Ich schreibe hier meinen ersten Leserbrief überhaupt. Es ist mir nicht leicht gefallen, in diese Verantwortung zu gehen, aber ich will meinen Beitrag leisten, meine Stimme erheben. Ich möchte nicht, dass noch mehr Arten verschwinden, keine einzige mehr.

Diese Woche gab der Bio-Stand auf dem Wochenmarkt bekannt, dass er zum Jahresende schließt. Wieder so ein Schock. Kürzlich hörte ich auch, dass ein ökologischer Winzer im Tal seine Produktion auf Nebenerwerb reduziert. Noch so ein Schock. All das wäre ein Anlass, sich über solidarische Landwirtschaft zu unterhalten. Das Konzept steht unter https://www.solidarische-landwirtschaft.org/ im Internet.

Ich würde mich auch freuen, wenn wir solche Runden wie die mit Landwirtschaft, Naturschutz und Verbrauchern fortsetzen. Wenn eine Art stirbt, ein Hof stirbt, wenn jemand existenzielle Nöte hat, dann darf nicht das Geld und der Markt diese Frage entscheiden. Es braucht, dass wir in Kreisen zusammenkommen, sprechen, zuhören und verstehen, dass wir nicht alleine den heutigen Unlösbarkeiten gegenüber gestellt sind. Nur gemeinsam, wertschätzend – in aller Diversität und Verschiedenheit, die wir mitbringen – können wir kollektive Lösungen finden, die neu und bisher undenkbar sind. Das will ich gern mit ermöglichen. Ich habe unter anderem die Gruppe der Tauberpioniere gegründet – wir forschen in dieser Hinsicht (https://www.birte-vehrs.de/tauberpioniere/).

Es braucht Mut, Ehrlichkeit, Zeit, Aufmerksamkeit, neue Wege der Begegnung und Moderation (z.B. Soziokratie). All das ist gut investiert, denn wir spüren richtig: Es betrifft unsere Existenz.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.12.2019