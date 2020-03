„Wir haben Forderungen nicht vergessen“

Bei der Bewerbung für die Landesgartenschau hofft die Stadt auf die Unterstützung der Jugendgemeinderäte. Deren oberste Priorität ist aber der Klimaschutz.

Bad Mergentheim. Der neue Jugendgemeinderat (JGR) hat politisch ordentlich Fahrt aufgenommen. Ihre zentrale Aufgabenstellung sehen die Jugendlichen, von denen viele bei der Bewegung „Fridays for Future“ aktiv sind, nach wie vor im Klimaschutz.

Das dominante Thema der jüngsten Sitzung war die Bewerbung für die Landesgartenschau. Am 6. April besucht eine Kommission die Kurstadt. In einem festgeschriebenen Rahmen von zweieinhalb Stunden hat die Stadt die Gelegenheit, sich zu präsentieren. Die Frage, die Stadtbaudirektor Bernd Straub in diesem Zusammenhang an die Jugendräte richtete, war: „Wie und mit welchen Zielen wollt Ihr euch bei der Bewerbung einbringen?“

Es folgte Zögern. Denn die Jugendlichen haben, wie anfangs erwähnt, ein anderes Anliegen. Zwar machte Straub klar, dass der Input der Jugendräte durchaus klimapolitisch sein darf. Die Jugendlichen wollten aber vermeiden, dass die Umsetzung ihrer Forderungen an den Erfolg oder Misserfolg der Gartenschau-Bewerbung geknüpft ist.

„Das ist nicht der Fall“

Doch machte der Stadtbaudirektor klar, dass das nicht der Fall sei. Die Gartenschau sei aber der beste Weg, um die Klimaziele zu erreichen. Wenn die Bewerbung von Erfolg gekrönt ist, könne der Gemeinderat die Förderung von Umwelt-Maßnahmen gebündelt – und nicht in Form von Einzelanträgen – bei der Landesregierung einreichen. Überhaupt sei die Betreuung in diesem Fall eine ganz andere: „Dabei rede ich nicht nur von Geld, sondern auch von Know-How.“ Die Jugendräte zogen sich zu einer Besprechung zurück. Das vorläufige Ergebnis: Prinzipiell, so Jugendrätin Smilla Huck, will die Vertretung die Jugendlichen im Stadtgebiet befragen, wie sie zu dem Thema Landesgartenschau stehen. Außerdem wolle man die Negativstellen der Stadt eruieren und eine Petition starten. In jedem Fall wolle der JGR einen Banner gestalten. „Mit einem guten Spruch, der der Kommission auch im Gedächtnis bleibt“, so Huck. Der Forderung, dass die Stadt den Klimanotstand ausruft, widmen sich die JGRs in der kommenden Sitzung.

Auch in puncto „Negativstellen der Stadt“ sah Bernd Straub ein Themenfeld für ein konstruktives Miteinander – gerade im Hinblick auf die Landesgartenschau. Die Begrünung der Innenstadt und die „Entsiegelung“ von Flächen seien Maßnahmen, die die Stadt im Zuge der Bewerbung angehen wolle. Konkret nannte er das Beispiel Gänsmarkt. Der Stadtbaudirektor machte den Vorschlag, dass die Rundfahrt dort einen Zwischenstopp macht, wo die Jugendräte auf die Kommissionsmitglieder mit ihrer Petition zukommen können.

Vertreter für Stadtentwicklung

Unter dem nächsten Tagesordnungspunkt wählte der Jugendgemeinderat einen Vertreter für die Lenkungsgruppe „Stadtentwicklung“, der neben Oberbürgermeister Udo Glatthaar noch fünf Stadträte angehören. Mit einer Enthaltung wurde Paul Zhang gewählt. Somit hat er eine von sechs Stimmen in der Lenkungsgruppe.

Diese beschäftigt sich mit den Themen der Zukunft, darunter Wirtschaft, Landschaft und Siedlung, Schule und Bildung, Tourismus und Kultur, Soziales Leben oder eben der Klimaschutz.

Wie Dana Mack von der Stadtplanung erläuterte, gehe es in einem ersten Schritt darum, Strategieziele zu den Themenfeldern zu entwickeln, um dann konkrete Maßnahmen und Projekte umzusetzen.

Giuseppe Tarantini berichtete von der Schulbegehung der Stadtverwaltung. Bei der habe man sich im Hinblick auf den „Digitalpakt Schule“ ein Bild über den Sachstand der Bildungseinrichtungen gemacht. Im Zuge des Förderprogrammes des Bundes sollen Schulen digital aufgerüstet werden. Dafür sollen ihnen in den nächsten fünf Jahren fünf Milliarden Euro zugutekommen – das wären circa 80 000 für die städtischen Schulen. Von den JGRs wollte er wissen, welche Mängel sie in ihren Schulen sehen. Sie sprachen vor allem veraltete Präsentationsmittel oder auch das defizitäre WLAN an. Unter „Verschiedenes“ wollten die JGRs wissen, was eigentlich mit dem Forderungsplakat passiert ist, das sie infolge eines Klimaprotests an den Gemeinderat übergaben? Dieses, so Stadtbaudirektor Bernd Straub, stehe im Vorzimmer des OBs: „Wir haben eure Forderungen nicht vergessen.“

