„Wir fordern endlich bezahlbaren Wohnraum für alle Bürger“

Bad Mergentheim.Mit Vorfreude kamen die Mitglieder des VdK-Ortsverbandes Bad Mergentheim ins Parkhotel „Best Western“, um der traditionellen Adventsfeier beizuwohnen. Dabei wurden sie nicht enttäuscht. Der Vorstand unter dem VdK-Vorsitzenden Hans-Dieter Bauer hatte für die Feier wieder ein nachdenklich besinnliches Programm erstellt.

Nach dem routiniert, bravourös vorgetragenen Musikstück „Entrada“ auf dem Klavier durch Erich Sittinger, folgte die Ansprache durch den Vorsitzenden Bauer, bei der er nicht nur die Probleme und Konflikte der Welt, sondern im Besonderen die Versäumnisse der Sozialpolitik aufzeigte. Es sei geradezu abstrus, dass Menschen, die über 45 Jahre gearbeitet haben, von ihrer Renten nicht mehr auskömmlich leben können. Deshalb müsse man sich auch nicht wundern, dass dies zu extremen Reaktionen in der Bevölkerung führe.

Es sei bei uns in Deutschland genug Geld da, es werde nur von der Politik falsch verteilt. Eine üble Entwicklung sei, dass 45 Prozent aller Pflegebedürftigen Sozialhilfe beantragen müssten, um einen einfachen Heimplatz bezahlen zu können.

Der Bürger müsse die regierenden Parteien und Politikern auch bei uns mehr kontrollieren und sich einmischen, damit die solidarischen Grundwerte nicht weiter ausgehöhlt werden, so Bauer. Es müsse endlich auch etwas für die Älteren – welche Deutschland mit aufgebaut haben – und sozial nicht so gestärkten Mitbürger, getan werden. Mit einem Mindestlohn oder als ewiger Zeitarbeiter werde es für eine ausreichende Rente oder einen Heimplatz später nicht reichen! Der VdK verlange besonders Menschenwürde bis zuletzt, „ein Grundrecht, das leider viel zu oft verletzt wird“. Für den „Normalbürger“ bestünden kaum Möglichkeiten, eine eigene, adäquate Vorsorge für das Alter zu treffen.

„Wir wünschen uns in unserer Grundposition eine gerechte, solidarische und friedliche Welt“, so der Vorsitzende Bauer in seiner aufmerksam verfolgten Ansprache: „Es muss doch möglich sein, dass ein Mensch nach jahrzehntelanger Arbeit von seiner Rente auskömmlich leben kann. In unserem Nachbarland Österreich ist dies möglich!“

Für den größten Sozialverband in Deutschland bedeute dies, dass er seinen politischen Einfluss auch in Bad Mergentheim mehr nutzen sollte, es gebe viel zu tun, „wir sollten unsere Spielräume ausloten, um Verbesserungen für alle Menschen in unserer schönen Heimatstadt zu erreichen. Wir vom VdK erledigen viele Dinge, die oft zur originären Arbeit der Gemeinden gehören, und dies im so genannten Ehrenamt. Wir fordern endlich bezahlbaren Wohnraum für alle Mitbürger und nicht nur Exklusiv-Wohnbauten“, erklärte Bauer.

Der VdK mit seiner auch hier erheblich steigenden Mitgliederzahl arbeite gerne dabei mit, er benötige dafür jedoch auch ein grundsätzliches Vertrauen und Unterstützung sowie besonders entsprechende räumliche Ausstattung durch die Kommunen.

Mit weiteren Ausführungen zur Sozialpolitik und dem Hinweis, dass der VdK kontinuierlich wächst mit zurzeit über zwei Millionen Mitgliedern, stellte Bauer im Besonderen die Wohnraumberatung durch den VdK vor.

Der VdK ist der größte Sozialverband in Deutschland. „Die wichtigen sozialen Sprechstunden an jedem Dienstag und auf Anfrage auch die Wohnberatungen haben sich in unserer Stadt Bad Mergentheim und dem Kreis bestens bewährt und darauf beruht auch der massive Erfolg für die Menschen in unserer Region“, so Bauer.

Nach den Grußworten kam der Nikolaus mit eindringlicher Mahnung, das Ehrenamt, insbesondere den Vorstand zu unterstützen.

Feierlich umrahmten die Freunde der Gitarrengruppe Neunkirchen die VdK-Feier mit mehreren ihrer schönen Advents- und Weihnachtslieder. Es folgten vorgetragene Geschichten zu Weihnachten und ein Märchenerzähler mit Geschichten aus fernen Zeiten.

Die Ehrung von langjährigen Mitgliedern nahmen der Vorsitzende des Ortsverbands, Hans-Dieter Bauer, und F. Stütz vom Kreisverband vor. vdk

