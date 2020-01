„Wir bleiben einsatzbereit für die Bürger“

Bad Mergentheim.Die Versammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Mergentheim, Abteilung Stadt, fand unter Leitung von Abteilungskommandant Peter Brünner im Feuerwehrmagazin statt.

Gäste waren Stadtbrandmeister Andreas Geyer und dessen Stellvertreter Karl-Heinz Barth sowie OB-Vertreterin Manuela Zahn und Stadträtin Kathrin Löbbecke.

In seinen einleitenden Worten stellte der Kommandanten fest, dass sich die Abteilungswehr im vergangenen Jahr als gut ausgebildete und leistungsfähige Einheit präsentiert habe, welche die an sie gestellten Anforderungen in jeder Hinsicht erfüllt habe.

Er werde alles daran setzen, so Brünner, dass die Wehr auch in Zukunft ihre Einsatzbereitschaft für die Bürger der Stadt unter Beweis stellen wird. In diesem Zusammenhang würdigte er ausdrücklich die kooperative und unbürokratische Zusammenarbeit mit der Stadt (unter anderem dem Stadtbrandmeister), den anderen Abteilungskommandanten und deren Abteilungen, vor allem aber das unermüdliche Engagement und die Zuverlässigkeit der der Abteilung Bad Mergentheim.

Mit der aktuellen Personalstärke von 62 Aktiven, darunter sechs weibliche Feuerwehrleute, bzw. dem Ausrückpersonal (inklusive der Mitglieder anderen Abteilungen ) von 85 Aktiven (davon elf weibliche) sei man zwar gut besetzt, auch wenn er nichts gegen eine noch breitere Personaldecke einzuwenden hätte. Doch die Wehrmänner und Frauen, die ihm zur Verfügung stünden, verdienten sein vollstes Vertrauen.

In seinem Jahresbericht ging Brünner auf die Einsätze im Jahr 2019 ein. Die insgesamt 305 Einsätze, für die 4270 Einsatzstunden geleistet worden seien, gliederten sich in 33 Brandeinsätze und 128 technische Hilfeleistungen (unter anderem Verkehrsunfälle mit Menschenrettung), zwei Umwelteinsätze und drei sonstige Einsätze, darunter eine Tierrettung.

Großen Wert legte man, so der Kommandant weiter, auf eine umfassende Ausbildung und den regelmäßigen Übungsdienst. Hier leisteten die Aktiven der Abteilungswehr stolze 2590 Stunden Übungs- und Ausbildungsdienst, wie Grundausbildung (Truppmann Teil 1), Truppführerausbildung, Gruppenführer-, Maschinisten- und Tierrettungslehrgang.

Dazu kamen ein ABC-Einsatzlehrgang und ein Atemschutz-Ausbilder-Lehrgang, wofür über 800 Stunden aufgewendet worden seien.

Weiter, so Brünner, habe er ca. 400 Stunden für die Verwaltung der Abteilung aufgewendet. Als unabdingbar für eine gut funktionierende Wehr nannte er den kameradschaftlichen Aspekt, dem man mit zahlreichen geselligen Unternehmungen Rechnung getragen habe.

Am Ende seiner Ausführungen sprach der Kommandant die Hoffnung aus, dass die oben genannte allgemeine gute Zusammenarbeit auch im neuen Jahr Bestand haben möge. Auch im neuen Jahr werde man intensiv an der Weiterbildung der Feuerwehr arbeiten.

Dem Bericht der Altersabteilung „St. Florian“ durch den Vorsitzender Gerald Götz war zu entnehmen, dass der Altersdurchschnitt der 20 Kameraden derzeit jugendliche 74,05 Jahre betrage. Die Abteilung sei wieder sehr aktiv gewesen, vor allem in der Pflege der Kameradschaft. Er wisse nicht, ob es Zeitgeist liege, dass das gesellige Miteinander oftmals zu kurz komme. Bei der Indienststellung der neuen Fahrzeuge habe man etwa die Chance verpasst, die Kameradschaft in diesem Sinne zu fördern. In Vertretung des Jugendfeuerwehrwarts verlas Alexander Kreis den Bericht. Demzufolge besteht die Jugendwehr der Abteilung Stadt derzeit aus neun Jugendlichen zwischen 10 und 17 Jahren. Treffpunkte für Übungsabende sind alle 14 Tage in der Stadt oder in Markelsheim.

Dazu kamen elf weitere Termine im feuerwehrtechnischen Bereich, wie unter anderem einer Großübung in Tauberbischofsheim und ein Leistungsmarsch.

Großen Raum nahmen die geselligen Veranstaltungen ein wie ein Völkerballturnier und das Kinderferienprogramm. Highlight sei der gemeinsame Ausflug mit der Jugendwehr Markelsheim nach Stuttgart, mit Besichtigung der dortigen Hauptwache und des Fernsehturms gewesen. Klar, dass sich die Jugendwehr an den geselligen Aktionen der aktiven Wehr helfend beteilige. Kreis wünscht sich, dass noch mehr Jungen und Mädchen in die Wehr eintreten, die auch ein breites Feld der Freizeitbeschäftigung und Gestaltung anbiete.

Kassier Oliver Nordmann konnte über ein kleines Plus in der Kasse berichten, das auch auf die Teilnahme am Weihnachtsmarkt zurückzuführen ist. Namens der Kassenprüfer stellte Ingo Arnold fest, dass alles ordnungsgemäß geführt worden sei. Die Entlastung nahm OB-Vertreterin Manuela Zahn, die auch die Grüße der Stadt überbrachte. Es stimme sie etwas traurig, zu sehen, wie wenig Interesse bei der Bevölkerung bestehe, die Feuerwehren aktiv zu unterstützen. Die Stadt werde auch in Zukunft ihrer Verantwortung gerecht und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Feuerwehr weiterhin ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit in vollem Umfang nachkommen kann.

In seinen Grußworten ging Stadtkommandant Andreas Geyer, der bald als Kreisbrandmeister nach Tauberbischofsheim geht, auch auf den aktuellen Stand der technischen Ausrüstung der Gesamtwehr Bad Mergentheim ein. Er würdigte zuvor die gute Arbeit in der Abteilung Stadt, die mit 300 Einsätzen den Löwenanteil der Einsätze im Stadtgebiet zu erledigen hatte. Durch Neubeschaffungen sei die Abteilung technisch sehr gut aufgestellt. Dies auch dank dem Stadtrat, obwohl es nicht immer einfach gewesen sei, den Rat von der Notwendigkeit zu überzeugen.

Im Sommer erhalte die Abteilung ein neues Fahrzeug. Das jetzige werde mit einem 8000 Liter-Wasserbehälter versehen und von Markelsheim übernommen. Somit verfüge die Gesamtwehr für den Ernstfall dann über mehr als 23 000 Liter Wasser „auf Rädern“. Ein weiteres Fahrzeug ist für die Abteilung Wachbach in Beschaffung. Er werde auch in seiner neuen Tätigkeit der Bad Mergentheimer Wehr verbunden bleiben, sagte Geyer, denn nach wie vor wohne er in der Badestadt. Die Nachwuchsarbeit sei ihm immer ein großes Anliegen gewesen, deshalb freue er sich, dass es in seiner Amtszeit gelungen sei, innerhalb der Gesamtwehr neue Jugendfeuerwehrgruppen zu bilden. Peter Brünner schloss die harmonisch verlaufene Jahreshauptversammlung, nachdem er zuvor mit Geyer und Zahn einige Beförderungen vorgenommen hatte.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.01.2020