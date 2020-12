Bad Mergentheim.„Der Haushalt 2021 wird bestimmt durch zwei Faktoren“, erklärte Andreas Lehr im Namen der CDU-Fraktion: „Den massiven Rückgang der Einnahmen durch die Corona-Pandemie und die Steigerung der Ausgaben durch ein hohes notwendiges Investitionsaufkommen. Auf gut Deutsch: Was passiert, wenn man weniger bekommt, aber mehr ausgeben muss. Genau: Man hat ein finanzielles Problem oder vereinfacht: Ein Loch im Geldbeutel.“

Die finanzielle Situation der Stadt sei damit anhaltend Ernst. Die CDU stehe deshalb dafür, „die Ausgaben soweit möglich und verantwortlich zu reduzieren“, „die Investitionen auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen“ und „Maßnahmen gegen die Krisensituation zu ergreifen“. Lehr weiter: „Durch CDU-Anträge (in den nicht-öffentlichen Vorberatungen des Haushalts) konnte rund eine Million Euro an Ausgaben reduziert werden.“ Weitere 1,4 Millionen Euro habe die Stadtverwaltung nach der Klausurtagung „auf unser“ und das Drängen des Gemeinderates hin aus dem Planentwurf genommen.

Lehr: „Wir befinden uns in einer Krisensituation, von der wir aktuell nicht wissen, wie sie sich entwickelt und wie die weiteren wirtschaftlichen und finanziellen Folgen aussehen. Die Stadt muss deshalb gezielte haushalterische und organisatorische Gegenmaßnahmen ergreifen, um eine Überschuldung und die weitere Einschränkung von Spielräumen zu verhindern.

In unseren Anträgen schlagen wir deshalb die Diskussion über eine städtische Schuldenbremse, eine Vorverlegung der nächsten Haushaltsberatungen und eine interfraktionelle Verständigung auf wesentliche Schwerpunkte der Haushaltspolitik vor der Aufstellung des Planentwurfs 2022 vor. Zudem müssen die Maßgaben, des von der CDU-Fraktion eingebrachten Haushaltssicherungskonzeptes weiterhin strikte Anwendung finden.

Es liegt jetzt aber an uns, kommunalpolitisch gerade in der Krise Aufbruch zu vermitteln: Besser als mit dem Zuschlag für die Landesgartenschau, die das gesamte Entwicklungspotenzial unserer Stadt aktiviert, wäre dies gar nicht möglich gewesen. Wir brauchen aber auch unmittelbar jetzt funktionierende Gegenmaßnahmen gegen die Auswirkungen der Corona-Krise in unserer Stadt. Die CDU-Fraktion hat deshalb ein Konjunkturpaket ’Bad Mergentheim 21’ beantragt und dem Gemeinderat vorgeschlagen. Das Paket soll ein starkes Signal des Aufbruchs und der Unterstützung an die Bürger, an Vereine und Institutionen und natürlich an den Wirtschaftsstandort sein.

Wir denken beispielsweise an ein 100-Dächer-Programm zum Ausbau der Photovoltaik und an ein Anreizprogramm für den lokalen Einkauf. Wir schlagen einen städtischen Kinder- und Familienpass vor und denken an ein Online-Portal zur Unterstützung von Familien, Eltern, Alleinerziehenden oder auch pflegenden Angehörigen sowie gezielte Hilfen für direkt durch die Krise betroffene, benachteiligte Gruppen. Darüber hinaus soll über eine Verlängerung und Aufstockung der städtischen Hilfen für Unternehmen sowie Vereine und Institutionen entschieden werden.“

Lehr sagte zudem: „Weiterhin muss der Bereich der Digitalisierung an den Schulen, in der Stadtverwaltung und den städtischen Einrichtungen als Möglichkeit zum Aufbruch, zu Investitionen und zur Weiterentwicklung der Stadt begriffen werden.“

Die CDU wolle zudem, so Lehr, im ersten Quartal 2021 ein Konzept für „Klima, Energie und Wasser“ vorlegen und setze sich dafür ein, das Verkehrskonzept und ein Sicherheitskonzept im kommenden Jahr zu einem guten Abschluss zu bringen. sabix

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.12.2020