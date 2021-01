Windelkonzeption wird umgesetzt

Bad Mergentheim.Die vom Landkreis beschlossene Windelkonzeption wird ab Februar auch in der Kurstadt umgesetzt. Bei der Stadt sind bereits einige Anträge auf kostenlose Windelsäcke für berechtigte Personen eingegangen. Diese würden derzeit geprüft, teilt die Verwaltung mit. Wenn die Anträge bearbeitet sind, was noch einige Tage Zeit in Anspruch nehmen werde, werden die Antragsteller schriftlich informiert. Auch in den Verwaltungsstellen Edelfingen, Markelsheim und Wachbach können Windelsäcke ausgegeben werden. Die Mitarbeiter werden sich mit den Antragstellern in Verbindung setzen. Mehr Infos zur Windelkonzeption des Kreises: www.main-tauber-kreis.de. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.01.2021