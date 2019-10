Wildwochen starten sehr erlebnisreich

Mit einer kulinarischen Wald- und Wiesenwanderung sind die Bad Mergentheimer Wildwochen 2019 gestartet.

BAD MERGENTHEIM. Bei strahlendem Sonnenschein hatten sich knapp 30 Teilnehmer der von Kreisjägermeister Hariolf Scherer geleiteten Tour angeschlossen. Sie erfuhren viel Wissenswertes über Wildtiere, die Jagd und die Landschaft rund um Bad Mergentheim.

Über das Wolfental ging es hinauf auf den Drillberg mit herrlichem Ausblick auf die Stadt. Weiter führte die Tour zum Käppele und über die Allee hinunter ins Jägerhaus Schüpferloch. Dort hatte Oliver Schulz in Zusammenarbeit mit Vertretern der Kreisjägerschaft bereits eine „wilde“ Stärkung im Kaminzimmer vorbereitet. Dazu gab es Jagdhorn-Klänge von Karl Steffen und eine Gesangseinlage der Jäger.

Die Wildwochen laufen noch bis zum 17. November und stehen erneut unter dem Motto „Wild auf Regionales“. An 14 Stellen im Stadtgebiet lassen sich Wildgerichte in allen Variationen genießen. Zudem gibt es besondere Veranstaltungen.

Als nächstes geht es am Freitag, 25. Oktober, mit der Naturschutzgruppe Taubergrund in Begleitung eines sachkundigen Führers zur „Pilzwanderung durch das Wolfental“. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Sportplatz Neunkirchen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Interessierte sollten sich bei der Tourist-Information anmelden.

Besondere Genüsse verheißt auch die Schnapsprobe von Wildobstbränden in der Bad Mergentheimer Brennerei Herz. Diese wird am Samstag, 26. Oktober, angeboten und findet von 10 bis 16 Uhr statt. Dazu wird ein Wildvesper gereicht. Informationen zur Veranstaltung gibt es direkt in der Brennerei unter Telefon 07931 / 964645.

Über alle teilnehmenden Betriebe und die Veranstaltungen der Bad Mergentheimer Wildwochen informiert der Flyer „Wild auf Regionales“, der im ganzen Stadtgebiet erhältlich ist. Im Internet hat die Stadt laut Pressemitteilung unter www.bad-mergentheim.de alle Informationen für Neugierige zusammengestellt. stv

