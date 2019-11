Wieder unter den Top-Kliniken

Bad Mergentheim.Die Rehaklinik Ob der Tauber in Bad Mergentheim gehört laut der Liste des Magazins „Focus“ erneut gleich dreifach zu Deutschlands Top-Rehakliniken.

Bereits seit vier Jahren unterzieht das Nachrichtenmagazin alljährlich Rehakliniken einem bundesweiten Qualitätsvergleich. Veröffentlicht wurden die aktuellen Ergebnisse in der neu erschienenen Ausgabe „Focus Gesundheit – Rehaklinik-Liste 2020“.

Besonders freuen darf sich die Rehaklinik Ob der Tauber, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Sie gehört in gleich drei der untersuchten Fachbereiche zu den besten Rehakliniken Deutschlands: Diabetes, Onkologie und Magen-Darm. Ebenfalls Anerkennung erhielten weitere Kliniken aus dem Verbund der Reha-Zentren Baden-Württemberg. Diese gehören in insgesamt sieben der bewerteten Indikationen zu den Top-Rehakliniken in Deutschland. Ein Platz auf der Focus-Liste wird nur bei überdurchschnittlich guten Ergebnissen vergeben.

Für die Ergebnis-Ermittlung wurden durch das Recherche-Institut Munich Inquire Media (MINQ) in diesem Jahr 1463 Rehakliniken in Bezug auf Reputation, Leistungsangebot sowie Qualität und Serviceleistungen untersucht. Insgesamt wurden dann durch den FOCUS bundesweit 439 Einrichtungen mit dem Titel „Top-Rehaklinik“ ausgezeichnet.

Dass die Klinik im bundesweiten Vergleich so gut abgeschnitten hat, erfreut Chefärztin Dr. Sylvia Zipse und den Kaufmännischen Leiter Traugott Weber gemeinsam mit dem gesamten Klinik-Team.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.11.2019