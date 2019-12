Wieder so manches Geheimnis gelüftet?

Neben dem Deutschordensschloss habe es in früheren Zeiten auch Grafensitze und eine Königsburg in Mergentheim gegeben, berichtet Wolfgang Hartmann in seinem neuen Buch.

Bad Mergentheim. Wolfgang Hartmann, langjähriger Kreisarchiv- und Kreisheimatpfleger im Landkreis Miltenberg sowie Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins Mömlingen, hat nach eigenen Angaben „zahlreiche regionalgeschichtliche Forschungsarbeiten veröffentlicht und dabei immer wieder durch sorgfältige Recherchen auch viele offene Fragen geklärt und so manches Geheimnis gelüftet“.

Anlässlich des diesjährigen Jubiläums „800 Jahre Deutscher Orden in (Bad) Mergentheim“ hat er sich wieder auf die Suche nach bisher ungeklärten historischen Rätseln gemacht und sich in die „unbekannte Burgengeschichte von Bad Mergentheim“, wie der Untertitel seines neuen Buches lautet, vertieft und dabei Überraschendes zu Tage gefördert.

Als Andreas von Hohenlohe und zwei seiner Brüder im Jahre 1219 in den Deutschen Orden eintraten und ihm umfangreichen Besitz schenkten, übertrugen sie ihm auch zwei nicht näher bezeichnete Burgen und schufen damit den Grundstein für die Ordensherrschaft in Mergentheim. Dass zur Grundausstattung der Ordensniederlassung gleich zwei Burgen übertragen wurden, war für den Historiker Hartmann ein „merkwürdig erscheinender Sachverhalt“, der ihn veranlasste, der Sache näher auf den Grund zu gehen und sich mit der „auch ansonsten rätselhaften mittelalterlichen Burgengeschichte“ Bad Mergentheims eingehender zu beschäftigen.

Seine „zahlreichen neuen Erkenntnisse“ hat er in Form einer reich bebilderten Monografie jetzt veröffentlicht, die den Titel trägt: „Grafensitze Königsburg Deutschordensschloss“.

Hartmann ist überzeugt, dass es sich bei keiner der beiden Burgen, die 1219 von den Hohenlohe an den Deutschen Orden übergeben wurden, wie bislang angenommen um eine Vorgängerburg des heutigen Schlosses gehandelt habe. Die Vorgängerburg der Deutschordensresidenz sei vielmehr die „bisher erfolglos gesuchte Neuenburg des letzten Comburg-Rothenburger Grafen Heinrich und seiner Gattin Geba von Mergentheim“ gewesen. Ihr Erbe habe der erste Stauferkönig Konrad III. angetreten, so dass enge Beziehungen zwischen Mergentheim und dem staufischen Königshaus erkennbar seien. Mergentheim habe demnach „unter dem berühmten Herrschergeschlecht der Hohenstaufen – parallel zu Rothenburg ob der Tauber – eine bedeutende Rolle“ gespielt.

Aufgrund seiner intensiven Untersuchungen der Mergentheimer Burgengeschichte ist für Hartmann deutlich geworden, dass es sich bei den 1219 von den Hohenlohe an den Deutschen Orden übereigneten Burgen „zum einen um den ehemaligen Wohnsitz der im frühen 12. Jahrhundert im Mannesstamm erloschenen Grafen/Edlen von Mergentheim, zum anderen um die später als ’öde’ bezeichnete Burg gehandelt haben dürfte“. Als Standort der alten Grafenburg sei „aufgrund mehrerer Gegebenheiten der solitär im Siedlungszentrum gelegene Platz des 1340 vom Deutschen Orden errichteten Spitalgebäudes anzusprechen“.

Die Ödeburg habe sich nicht weit davon entfernt, westlich vom Gänsmarkt und Spital, befunden. Und bei dieser „später als öde, als verlassen bezeichneten Burg im Ortsinneren und nicht an der weiter entfernt, am östlichen Siedlungsrand gelegenen Stelle des Deutschordensschlosses“ dürfte es sich um den ersten Ordenssitz gehandelt haben, ist sich Hartmann sicher.

Die beengte Lage des Ordenssitzes im Ortskern und die Nachbarschaft zu den bereits ansässigen Johannitern habe den Orden bewogen, von dem hohenlohischen Ministerialen Hildebrand von Seinsheim die ihm unterstellte Burg Mergentheim (castrum meum Mergenthein) zu erwerben. Hartmann ist überzeugt, dass der Ursprung des Ordensschlosses auf diese 1269 erworbene Burg zurückgeht, die er als Neuenburg identifiziert hat.

Auch die Entstehung der Burgen Neuhaus und Ketterburg sowie weitere Rätsel der Mergentheimer Burgengeschichte habe der Autor „überzeugend klären“ können, so die Verlagsankündigung.

Ein befreundeter Historiker hat Hartmann mitgeteilt, er würde als Autor bei seiner Arbeit immer wieder eine „saubere Trennung zwischen unbestreitbaren Tatsachen und – gut belegten – Vermutungen mit hoher Wahrscheinlichkeit“ vornehmen.

Dies trifft auch für das hier vorgestellte Buch zu. Hartmann hat sich tief in die historische Materie eingearbeitet. Ihm ist ein spannendes Buch gelungen, das neue, durchaus überraschende Erkenntnisse aufwirft.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.12.2019