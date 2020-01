Wieder Gesundheitsmesse in Bad Mergentheim

Bad Mergentheim.Annähernd 30 Aussteller zum Thema „Gesundheit und Lebensqualität“ präsentieren sich am Wochenende, 15./16. Februar, bei der Gesundheitsmesse Bad Mergentheim im Kurhaus und wollen dabei Anregungen für ein möglichst langes, gesundes und vitales Leben geben.

Die Vielfältigkeit der Aussteller ist beeindruckend: Von Apotheke, Dentallabor, Therme, Logopädenpraxis, Gesundheits- und Sozialverbänden und Beratungsstellen über die Angebote von Rehakliniken und Pflegeeinrichtungen bis hin zu Medizinprodukten und Naturheilkunde ist alles vertreten, was die Gesundheit stärken kann. Aber auch eine Krankenkasse informiert über ihre Leistungen sowie ein Augenoptiker und ein Hörakustiker. Ein Anbieter von Relax- und Massage-Sesseln lädt zum Probesitzen beziehungsweise -liegen ein. Ein weiterer Aussteller bietet alles für einen gesunden und erholsamen Schlaf und berät in allen Bereichen der Raumgestaltung. Themen wie E-Bike-Leasing und Fahrradumbauten sind ebenfalls auf der Messe vertreten wie auch ein Aussteller, der über belebende UVB-Strahlung und sanftes blaues Licht in Kombination mit entspannenden Klängen informiert. Ein Anbieter von Stutenmilchprodukten, ein Bioladen, eine Natursalzoase und eine Naturfriseurin präsentieren sich ebenfalls auf der Messe sowie ein Aussteller, der Ultraschalltherapie anwendet.

„Die Besucher können sich nicht nur informieren, sondern auch vielfältige gesundheitliche Tests und Messungen durchführen“, freut sich Kurdirektorin Katrin Löbbecke über die verschiedenen Aussteller und deren Standaktivitäten bei der Gesundheitsmesse. Neben Blutdruck- und Blutzuckermessungen können ebenfalls auch Handkraftmessungen durchgeführt werden. Es können Antioxidantien und die Knochendichte bestimmt und die Beckenbodenmuskulatur sichtbar gemacht werden. Weiterhin haben die Besucher die Möglichkeit eine Sehanalyse oder einen Schnellhörtest zu machen und sich bei einer Kopfhautbürsten- oder Schnuppermassage zu entspannen.

Ebenfalls können Interessierte „smovey“-Ringe ausprobieren und kleine Bewegungsübungen ohne Gerät für den Alltag als Impuls mit nach Hause nehmen. Diverse Kostproben von Stutenmilch, unterschiedlichen Natur- und Kräutersalzen und einem Ingwer-Kurkuma-Shot ergänzen das vielfältige Angebot. Unvergesslich wird sicherlich das Erleben mit einer Rauschbrille oder dem Alterssimulationsanzug werden. Zudem gibt es 16 Fachvorträge im Tagungsraum „Kurparkfoyer“. Das genaue Programm kann auf www.bad-mergentheim.de eingesehen werden. Flyer liegen in den Kuranlagen und der Tourist-Information zum Mitnehmen bereit. Die Gesundheitsmesse, die unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Udo Glatthaar stattfindet, ist an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. kv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.01.2020