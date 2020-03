Wie man sich schützen kann und im Ernstfall verhalten sollte

Bad Mergentheim.Das Corona-Virus hat Deutschland erreicht. Auch das Bad Mergentheimer Caritas-Krankenhaus informiert auf seiner Internetseite über die Hintergründe, die Ausbreitung, die Symptome, wie man sich schützen kann und verhalten sollte, falls man befürchtet, sich angesteckt zu haben:

„Im Dezember 2019 erkrankten die ersten Menschen in der chinesischen Stadt Wuhan an Atemwegsinfektionen, die durch ein neuartiges Corona-Virus (SARS-CoV-2) verursacht wurden. Seit Jahresbeginn gibt es in vielen weiteren Ländern, so auch in Deutschland, bestätigte Erkrankungsfälle. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rief Ende Januar eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite aus.

So verläuft die Erkrankung

Corona-Viren werden vor allem per Tröpfcheninfektion übertragen. Dies kann laut dem Robert Koch-Institut direkt von Mensch zu Mensch über die Schleimhäute der Atemwege geschehen oder auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden. Die Inkubationszeit, also die Zeit zwischen der Infektion und dem Auftreten erster Symptome, liegt laut WHO zwischen ein bis 12,5 Tagen, könnte jedoch auch bis zu 14 Tage lang sein.

Hauptsächlich treten Infekte der Atemwege auf, so sind typische Symptome: Fieber, Husten, Atemnot bis hin zu einer Lungenentzündung.

Laut WHO verläuft die Erkrankung überwiegend mild; rund 20 Prozent der Patienten scheinen einen schweren Krankheitsverlauf zu haben. Das betrifft vor allem ältere Menschen mit bereits bestehenden Grunderkrankungen. Zur Sterblichkeit liegen derzeit noch keine validen Informationen vor. Unter den Todesfällen waren bisher vor allem Menschen mit Grunderkrankungen.

Wie ist die Behandlung?

Die Symptome werden behandelt, eine ursächliche medikamentöse Therapie gibt es nicht. Bislang gibt es noch keinen Impfstoff; Experten rechnen damit, dass die Entwicklung rund ein Jahr dauern kann. Jedoch konnte dafür SARS-CoV-2 bereits in Italien und Australien isoliert werden.

Hygiene hilft

Eine gute und gründliche Händehygiene trägt dazu bei – wie auch bei anderen Infektionskrankheiten – sich vor Ansteckung zu schützen.

Beim Husten oder Niesen Abstand von anderen Personen halten oder wegdrehen. In ein Einwegtaschentuch niesen/husten und danach wegwerfen. Ist kein Taschentuch in der Nähe, Armbeuge vor Mund und Nase halten. Anschließend gründlich Hände waschen.

Bei Kontakt mit einem Erkrankten ist ein Abstand von ein bis zwei Metern angeraten.“

Angesteckt – und nun?

Das Robert Koch-Institut (RKI) rät beim Verdacht auf eine Corona-Infektion zunächst den Hausarzt oder die Notdienstnummer 116 117 anrufen – und nicht ohne Voranmeldung in die Praxis oder Klinik zu kommen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.03.2020