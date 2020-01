Wie kann Rengershausen geschützt werden?

Bad Mergentheim.„Das Wasser versickert nicht (auf den Höhen), es sucht sich seinen Weg in den Ort“, stellte Clemens Wagner bei der Bürgerfragestunde im Gemeinderat fest und fragte: „Wann werden Gegenmaßnahmen ergriffen?“ Die Antwort von Stadtbaudirektor Bernd Straub lautete: „Wir sind da dran.“ Experten seien eingebunden und bis zur Jahresmitte solle eine Konzeption vorliegen, um die Hochwassergefahr in Rengershausen mit kurz- und mittelfristigen Maßnahmen zu reduzieren.

Rückblick: Am 4. und 5. Januar 2018, also vor zwei Jahren, kam es in Rengershausen zu einem Starkregenereignis mit der Folge der Überflutung der Durchgangsstraße und von Teilen des Ortes. Unsere Zeitung berichtete über die Ereignisse und die Sorgen der Bürger, die jetzt wieder im Gemeinderat Thema waren, nachdem auch Ortschaftsrat Andreas Gahm das Wort ergriff und darum bat, neue Überflutungen zu verhindern und Wassergräben am Ortsrand sauber zu halten.

Oberbürgermeister Udo Glatthaar meinte, dass schon einiges in Rengershausen passiert sei, um die Gefahren zu reduzieren, während CDU-Stadtrat Hubert Rothenfels von Glück sprach, dass bislang keine weiteren Starkregenereignisse über die Ortschaft hereinbrachen.

Das Gremium nahm den Sachstandsbericht der Stadtverwaltung zur Kenntnis, dass ein Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie die Radarregendaten für die Starkregenereignisse Anfang Januar 2018 unter die Lupe genommen hat und ein Ingenieurbüro mit der Analyse der Überflutungen beauftragt wurde. Schwachstellen wurden rund um den Goldbach, der in Rengershausen in eine Verdolung hineinläuft, aber auch im Einzugsgebiet vor der Ortslage angeschaut, wenn das Wasser von den Feldern auf den Höhen sich seinen Weg in die Tallage sucht.

Sofortmaßnahmen wurden empfohlen, kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen werden noch erarbeitet.

