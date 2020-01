Wie geht es nach der Mittleren Reife weiter?

Bad Mergentheim.In der Kaufmännischen Schule in der Wachbacher Straße 42 findet am Dienstag, 4. Februar, um 19 Uhr eine Informations-Veranstaltung über das Wirtschaftsgymnasium und die Berufskollegs sowie das Online-Bewerbungsverfahren statt. Zur Information sind alle Schüler mit ihren Eltern willkommen.

Mit dem mittleren Bildungsabschluss, der Fachschulreife oder nach der Klasse neun oder zehn eines Gymnasiums beziehungsweise mit der Versetzung in die Klasse elf eines G9-Gymnasiums kann an einem Berufskolleg die Fachhochschulreife nach zwei Jahren oder an einem beruflichen Gymnasium das Abitur in drei Jahren erworben werden.

Am Wirtschaftsgymnasium in Bad Mergentheim kann zwischen den Profilen Wirtschaft und Internationaler Wirtschaft gewählt werden, um die Berechtigung zum Studium an allen Universitäten zu erlangen.

Die Berufskollegs ermöglichen den Zugang zu gehobenen Berufen oder das Studium an einer Hochschule. Mit der Richtung Fremdsprachen wird allen sprachlich interessierten Jugendlichen angeboten, sich für ein entsprechendes Studium oder für einen Beruf in einem der vielen international tätigen Unternehmen zu qualifizieren.

Mit dem Wechsel in eine berufliche Schule werden allgemeine und berufliche Kenntnisse vermittelt und damit besonders gute Zukunftsperspektiven geschaffen.

