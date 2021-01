„Wichtiger Baustein bei Betreuung“

Bad Mergentheim.Auch die Stadtverwaltung freut sich sehr über die Erweiterung des „Schlawinertreffs“ in der Krummen Gasse.

„Mit den 15 zusätzlichen Plätzen erreichen wir auf die Gesamtstadt betrachtet eine Bedarfsdeckung für jene Krippen-Kinder, denen zuletzt über unsere zentrale Vormerkung kein Platz angeboten werden konnte“, sagt Oberbürgermeister Udo Glatthaar auf Anfrage unserer Zeitung. Er bedankt sich beim Träger, der St. Josefspflege Mulfingen, für das Engagement und lobt die Zusammenarbeit.

Als Besonderheiten hebt der OB dabei hervor, dass der „Schlawinertreff“ auch fünf Kurzzeit-Betreuungsplätze für ältere Kinder anbietet, mit denen Schließzeiten anderer Kitas überbrückt werden könnten. Außerdem setze die Einrichtung inhaltliche Akzente bei Ernährungsthemen. „Die Erweiterung des Schlawinertreffs ist ein weiterer wichtiger Baustein im Ausbau des Betreuungsangebotes in Bad Mergentheim, in dem die Stadt wegen der stark steigenden Kinderzahlen derzeit einen Schwerpunkt ihrer Arbeit sieht“, so Udo Glatthaar abschließend. sabix

