Wettbewerb um echte und alternative Fakten

Bad Mergentheim.Mit ihrem Buch „Die Meinungsmaschine“ haben die Moderatorin und Journalistin Petra Gerster („heute“-Nachrichten, ZDF) und der Journalist Christian Nürnberger eine tiefgreifende Analyse der aktuellen Informationswelt erstellt. Die Medien haben sich mit der Digitalisierung grundlegend verändert – so genannte „soziale Medien“, Internet-Plattformen und -foren, ergänzen die „klassischen“ Bereiche Tageszeitung/Magazine, Radio und TV.

Mit der Digitalisierung kamen neben seriösen Angeboten auch die ganz bewusste Desinformation, Falschbehauptungen und „alternative Fakten“ – und da stehen Interessen dahinter. Verschwörungstheoretiker, Populisten und Antidemokraten nutzen die Möglichkeiten der Digitalen Revolution. Hinweise und Erklärungen finden die Leser in diesem Buch, und Petra Gerster und Christian Nürnberger „touren“ durch das Land, um bei Lesungen und anschließenden Diskussionen auf die vielfältigen Fragen und Probleme der neuen Medienwelt hinzuweisen.

Vor wenigen Tagen stellten sie ihr Buch bei einer Lesung in der Tauberphilharmonie in Weikersheim vor (wir berichteten ausführlich), und Intendant Johannes Mnich bot diese Lesung auch der Kaufmännischen Schule in Bad Mergentheim an. Dazu kamen die beiden Journalisten in die Badestadt. Die Schule nahm das Angebot dankend an, und so füllten rund 200 Schüler des Wirtschaftsgymnasiums und des Berufskollegs im Alter von 16 bis 19 Jahren die Aula.

Schulleiter Wilhelm Ehrenfried machte in seiner Begrüßung deutlich, dass die Digitale Revolution neben wirtschaftlichen Fragen auch des kritischen Medienkonsums bedürfe – und die beiden Autoren würden ja auf das Grundproblem „wem vertrauen, und was ist Wahrheit?“ hinweisen, Probleme aufzeigen und Lösungen vorschlagen. Die Lesung selbst war inhaltlich gleich der in Weikersheim, allerdings war das Publikum natürlich ein anderes. Die jungen Leute – allesamt aufgewachsen und vertraut mit PC, Laptop, Tablet und Smartphone, mithin den digitalen Werkzeugen für den Empfang und die Verteilung von digitalen Inhalten – lauschten interessiert und stellten auch zahlreiche Fragen. Die aber wurden nicht mündlich gestellt – da war wohl zu viel Scheu oder Ehrfurcht im Spiel. Die Schüler hatten zusammen mit ihren Lehrern im Unterricht Fragen vorbereitet, auf Papierstreifen geschrieben und in einem Kaffeepott auf den Referententisch gestellt. Christian Nürnberger konnte also Fragen ziehen, und er hatte dabei ein gutes Händchen.

Die Schüler interessierten – grob gesagt – zwei Bereiche: Zum einen ging es um Inhalte („Warum wird bei der AfD so viel Wert auf die Ausländerthesen gelegt und niemand interessiert sich für deren Steuerkonzept?“ oder „Sind sie schon mal auf ’Fake-News’ hereingefallen?“), zum anderen wurde auch „privates“ erfragt: („Wie ist es denn, mit einem Kollegen zusammen zu leben, und wie wirkt sich das auf die Arbeit aus?“)

Was die AfD angehe, so machte Gerster („gute Frage!“) deutlich, „dass sie ihre Zeit im Fernstehen bekommt“. Aber es sei eine „sehr gespaltene“ Partei mit vielen divergierenden Meinungen, was die Berichterstattung schwierig mache. „Aber auch die AfD kommt zu Wort.“ Fake-News wiederum waren und sind immer ein Problem, dem man sich mit journalistischer Sorgfalt stellen müsse. Der obligatorische „Plausibilitäts-Check, verbunden mit einer umfassenden Quellen-Prüfung“, gehöre dazu. Zur journalistischen Praxis gehöre es zudem, „auch junge Leute anzusprechen, also ein entsprechendes Programm zu machen“. Das sei „ein Auftrag aller öffentlich-rechtlichen Sender“.

Die „private“ Frage nahmen die beiden Journalisten mit Humor: „Ich finde es grundsätzlich gut, wenn beide den gleichen Beruf haben“, sagte Gerster. So könne man sich stets austauschen und zusammenarbeiten. Bei ihnen sei es ja so, dass Christian Nürnberger im Printbereich tätig sei, sie dagegen im Fernsehen.

Ob man es als Frau schwerer habe, beruflich Fuß zu fassen, fasste Petra Gerster in klare Worte: „Es ist immer noch nötig, feministisch zu denken!“

Sie sei in einem Elternhaus aufgewachsen, in dem vermittelt wurde, dass Frauen und Männer gleichwertig seien, die gesellschaftliche Realität aber sehe immer noch anders aus.

Zum Abschluss gaben die beiden Journalisten noch einen Rat an die jungen Zuhörer und Diskutanten: „Nehmen Sie aktiv teil am öffentlichen Leben!“ – unausgesprochen war auch ein „. . .und bleiben Sie wachsam und kritisch!“ dabei. hp

