„Werke rettender Liebe“ für die Armen

Den Namen Johann Hinrich Wichern kennen nur wenige Menschen. Eine Straße in Bad Mergentheim wurde nach ihm benannt. Wer steckt hinter der Wichernstraße?

Bad Mergentheim. Wenn man die Milchlingstraße hoch fährt und auf einem der vielen Schilder der Nebenstraßen die Wichernstraße entdeckt, fragt man sich vielleicht: Wer ist das eigentlich, Wichern? Und hat der auch einen Vornamen? Und hilft der Vorname irgendwie weiter?

Sicherlich haben viele Menschen im Weberdorf den Namen Wichernstraße gar nicht, oder wenigstens nur beiläufig wahrgenommen. Und sicherlich haben die meisten kaum ein Interesse dafür verspürt, herauszufinden, an wen die Straße erinnern soll. Bei Straßennamen ist es das alte Lied: Sie heißen halt so, weil alle Straßen irgendeinen Namen haben, der kaum noch ins Bewusstsein dringt. Und so büßen Straßennamen allmählich ihre Bedeutung ein.

Zur Nebensächlichkeit geworden

Eigentlich sollen sie zum Beispiel auf eine besondere Persönlichkeit aufmerksam machen und anregen, sich mit diesem herausragenden Menschen, seinen Ideen und seinem Engagement auseinander zu setzen. In Wirklichkeit sind sie aber unscheinbare Nebensächlichkeiten geworden, fast so etwas, wie blinde Flecken. Grund genug, diese blinden Flecken im Rahmen unserer Serie etwas aufzuhellen. Die Wichernstraße gibt es seit 1951, denn am 22. Februar dieses Jahres hat der Gemeinderat einen entsprechenden Beschluss gefasst. Interessant ist, dass die davor liegende Straße vom Gemeinderat ebenfalls am 22. Februar als Kolpingstraße bezeichnet wurde. Warum Kolpingstraße, warum Wichernstraße? Warum also Wichern? Warum Kolping? Steckt da ein System dahinter? Ja, es steckt.

Herausragende Reformer

Adolph Kolping war katholisch. Johann Hinrich Wichern evangelisch. Beide waren Theologen. Und beide hat die soziale Frage des 19. Jahrhunderts umgetrieben. Und wenn man beide auf Straßenschilder „verewigt“, dann sind beide Religionsgemeinschaften zufrieden. Keine kann behaupten, benachteiligt worden zu sein. So war es wahrscheinlich. Viel wichtiger ist aber, dass damit zwei herausragende Reformer des religiösen und sozialen Lebens auf die Bühne des öffentlichen Bewusstseins gehoben wurden.

Johann Hinrich Wichern wurde 1808 in Hamburg geboren, wo er auch in seiner Arbeit als Oberlehrer Elendsquartiere, Armut, Wohnungsnot und Verwahrlosung aus eigener Anschauung kennenlernte und in Protokollen die familiären und gesundheitlichen Zustände der Kinder festhielt. 1833 gründete er zusammen mit Hamburger Bürgern eine Anstalt zur Rettung „verwahrloster und schwer erziehbarer Kinder“, das heute noch existierende „Rauhe Haus“, das ursprünglich „Ruges Haus“ hieß und vom Volksmund umbenannt wurde. In der Hausgemeinschaft sollten die Kinder mit Hilfe von Schulunterricht und handwerklicher Ausbildung zu „fleißigen, ehrenhaften, treuen, geschickten, stillen, gewissenhaften Arbeitern um das tägliche Brot“ erzogen werden. Heute ist das „Rauhe Haus“ in unterschiedlichen Bereichen aktiv, die von der Jugendhilfe über sozialpsychiatrische Dienste und Altenarbeit bis zu einem breit gefächerten Bildungsangebot reichen.

Wann ist Weihnachten?

Weil die Kinder und Jugendlichen des „Rauhen Hauses“ vor Weihnachten immer wieder fragten, „Wie lange ist es noch bis zum Fest?“, hatte Wichern eine zündende Idee. Er nahm ein Wagenrad, setzte kleine, rote Kerzen für die Werktage und große, weiße Kerzen für die Adventssonntage darauf und gilt seitdem als Erfinder des Adventskranzes.

Wichern, der Theologie studiert hat, wollte nach dem Vorbild seines Hamburger „Kinder-Rettungshauses“ in ganz Deutschland weitere „Werke rettender Liebe“ anregen, und er hatte Erfolg damit. Bis 1855 entstanden über 100 „Rettungshäuser“.

1848 machte Wichern, der sich für die Erneuerung der Kirche und der gesellschaftlichen Verhältnisse engagierte, in einer Rede deutlich, dass sein Engagement für die Armen keine Privatsache sei, sondern eine zentrale Aufgabe der Kirche. Das war die Geburtsstunde der Inneren Mission, also der christlichen Mission innerhalb der evangelischen Kirche, aus der sich das Diakonische Werk, eine tragende Säule der kirchlichen sozialen Arbeit, entwickelt hat, deren Spektrum weit gefasst ist: es reicht von der Altenhilfe, über Fortbildung bis hin zu Frauenhäusern, Kindererholung und Telefonseelsorge.

Weitaus bekannter als Wichern ist Adolph Kolping, nach dem die Kolpingstraße benannt wurde. Er und sein Lebenswerk stehen im Mittelpunkt unserer nächsten Folge der „Straßennamen“.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.04.2020