Wer weiß mehr über Helene Köberle?

Bad Mergentheim.In der Jahreshauptversammlung des Vereins „Geschichtswerkstatt Bad Mergentheim“ verwies der Vorsitzende Christoph Bittel auf ein zufriedenstellendes Jahr.

Er berichtete über den Wechsel des Vorstandes und den gut besuchten Vortrag zur 150-jährigen Eisenbahngeschichte. Auch die Erarbeitung einer Veröffentlichung mit weiteren 37 Biografien interessanter Mergentheimer Bürger aus der Zeit vor 1809 zeigte die erfolgreiche Arbeit des Vereins. Bei der Buchvorstellung konnten bereits einige Exemplare verkauft werden. Der geplante Ausflug musste ausfallen, er soll dieses Jahr nachgeholt werdenen. Der Vorsitzende dankte dem Vorstand und den Autoren für ihre Arbeit und hob dabei einen besonderen Dank für die Arbeit der Schriftführerin Christine Schmidt hervor.

Sie berichtete im Anschluss an die Schwierigkeiten bei der Auslieferung der Veröffentlichung und über den leider nicht so erfolgreichen Weihnachtsbasar. Der Kassierer Klaus stellte eine recht positive finanzielle Entwicklung des Vereins fest. Dabei waren die Druckkosten für die Veröffentlichung der größte Ausgabeposten. Die beiden Kassenprüfer bestätigten eine ordnungsgemäße Verwaltung der Kasse. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Für die diesjährige Veröffentlichung sind zum letzten Mal Biografien vorgesehen, die im vorletzten Band nicht mehr erarbeitet werden konnten. Dabei wird es sich um Personen aus der Zeit von 1914 bis heute handeln. Es wird versucht, darin Biografien von Frauen zu berücksichtigen. Angedacht ist eine Biografie über Helene Köberle, die jahrelang im Vorstand der Volksbank tätig war. Wer kann helfen und weiß etwas über sie zu berichten oder verfügt über ein Bild von ihr? Das würde der Erarbeitung der Biografie sehr helfen. Wer helfen möchte, wendet sich an das Stadtarchiv unter Telefon 07931/574705 oder christine.schmidt@bad-mergentheim.de oder an Lydia Lauer unter Telefon 3509, die sich bereit erklärt hat, diese Biografie zu erstellen. Christoph Bittel ging am Schluss noch auf verschiedene Vorhaben für die nächste Zeit ein. Da die Erforschung geschichtlicher Themen viel Zeit für die Recherche benötigt, wurden die Themen Erforschung der Geschichte der jüdischen Gemeinde in Mergentheim und das Jubiläum des Bauernkrieges in Mergentheim und der Region in Betracht gezogen. Beide Themen fanden die Zustimmung der Mitglieder des Vereins. Zum Schluss gab er noch einige Termine bekannt, an dem Vereinsmitglieder teilnehmen sollten. Der Verein bittet die Bevölkerung, bei der Erforschung der geschichtlichen Themen behilflich zu sein. Wer Informationen oder Fotos zu geschichtlichen Themen hat, wendet sich an das Stadtarchiv als Kontaktstelle des Vereins. gwm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.01.2020