Wer war der Statthalter des Hochmeisters

Bad Mergentheim.Die Sonderführung „Statthalter des Hochmeisters Maximilian I. in Mergentheim – Marquardt Freiherr von Eck und Hungerspach“ findet am Sonntag, 25. Oktober, um 14.30 Uhr mit der Schlossführerin Lydia Lauer statt. 1607 wurde die Sakristei am Mergentheimer Münster mit einer Kapelle überbaut.

Spurensuche in der Altstadt

Auftraggeber war Marquardt Freiherr von Eck und Hungerspach, Landkomtur von Österreich und Statthalter des Hoch- und Deutschmeisters Maximilian von Österreich. Doch wer war dieser Statthalter, der der Kapelle ihren Namen gab? Coronabedingt beginnt diese Sonderführung am Schloss, anschließend stellt eine Spurensuche in der Altstadt mit Gang zum Münster den Statthalter detailliert vor. ssg

