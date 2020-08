„Wer sich vergottet, der spottet Gott“

„Führer und Amt, die sich selbst vergotten, spotten Gottes.“ Dies sagte der Theologe Dietrich Bonhoeffer 1933. Nach ihm wurde ein Weg in Bad Mergentheim benannt.

Bad Mergentheim. Nicht wenige Menschen kennen diese drei magischen Worte: „Von guten Mächten“. Aber vielen ist nicht bekannt, von wem sie stammen und ob sie ein Gedicht einleiten. Diese Worte stehen aber nicht allein. Ihnen folgt noch ein Versprechen. Es lautet: „Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr.“ Geschrieben hat diese Verse Dietrich Bonhoeffer am 19. Dezember 1944. Es ist ein Weihnachtsgruß an seine Verlobte Maria von Wedemeyer, an ihre und seine Eltern.

Bonhoeffer befindet sich wegen „Wehrkraftzersetzung“ im Kellergefängnis der Geheimen Staatspolizei des nationalsozialistischen Regimes in Berlin in der Prinz-Albrecht-Straße. Einige Wochen später, im Februar 1945, wird er von der SS („Schutzstaffel“) in das Konzentrationslager Buchenwald und dann in das KZ Flossenbürg verschleppt. Am 8. April, kurz vor der Befreiung des Lagers durch die US-Armee, wird er zusammen mit weiteren politischen Gefangenen zum Tode verurteilt, nachdem bekannt geworden war, dass er zu den Mitverschwörern des gescheiterten Hitlerattentats am 20. Juli 1944 gehörte.

In den frühen Morgenstunden des 9. April 1945, wenige Wochen vor dem Untergang des Nazi-Regimes, wird Bonhoeffer wegen Landes- und Hochverrats durch den Strang hingerichtet. Erst über 50 Jahre später, am 6. August 1996, hebt das Berliner Landgericht das Todesurteil auf und rehabilitiert den Theologen und Widerstandskämpfer.

Dietrich Bonhoeffer wird 1906 in Breslau geboren. Er studiert evangelische Theologie und arbeitet als Vikar in der deutsch-evangelischen Kirchengemeinde in Barcelona. Bei einem Studienaufenthalt in den USA lernt er die Gottesdienste der schwarzen Gemeinden in Harlem und das Engagement für sozial Schwache und Gleichberechtigung kennen. Dort sei er zum Christ geworden, vorher sei er nur Theologe gewesen, sagt er später.

Bonhoeffer hält Vorlesungen an der Berliner Universität, die er mit einem Gebet einleitet, und spricht sich, und das sei ein Gebot Gottes, gegen Krieg aus. Er arbeitet als Internationaler Jugendsekretär des ökumenischen Weltbundes für Freundschaftsarbeit der Kirchen und ist stellvertretender Vorsitzender der deutschen Gruppe.

Am 1. Februar 1933, zwei Tage nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten, hält Bonhoeffer einen Vortrag im Radio über „Wandlungen des Führerbegriffs“, in dem er sagt: „Führer und Amt, die sich selbst vergotten, spotten Gottes.“ An dieser Stelle wird die Rundfunkübertragung wegen der Kritik an dem Führerkult Hitlers abgebrochen.

Arbeit im Untergrund

Bonhoeffer tritt 1935 der „Bekennenden Kirche“ bei und steht auf der Seite derjenigen, die sich gegen die nationalsozialistische Gleichschaltung und NS-Rassenideologie wenden. Er übernimmt die Pfarrerausbildung und führt mit den Seminaristen ein konsequent christliches Leben. Als die Gestapo das Seminar verbietet, führt Dietrich Bonhoeffer die Ausbildung im Untergrund weiter.

1936 entziehen die Nationalsozialisten ihm die Lehrerlaubnis für Hochschulen, 1940 erhält er Rede- und 1941 Schreibverbot. Er schließt sich einer Widerstandsgruppe gegen Hitler an, deren Mitglieder sich auch im Hause seiner Eltern in Berlin treffen und die ein Attentat auf Hitler planen, das allerdings fehlschlägt. Bonhoeffers konspirative Arbeit wird entdeckt. Am 5. April 1943 wird er wegen „Wehrkraftzersetzung“ verhaftet.

Als über ein Jahr später, am 20. Juli 1944, Claus Schenk Graf von Stauffenberg ein weiteres, vergebliches Attentat auf Adolf Hitler unternimmt, wird auch Bonhoeffer anhand geheimer Papiere der Widerstandsgruppe, welche die Ermittler entdecken, mit der Verschwörung in Zusammenhang gebracht, was seinen Tod bedeutet. Am 9. April 1945 wird er hingerichtet. Bonhoeffers Traum „Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr“ hat sich auf Erden nicht erfüllt.

Christus Quelle der Hoffnung

Pfarrerin Angelika Segl-Johannsen von der Evangelischen Kur- und Rehaklinikseelsorge legt besonderen Wert darauf, Bonhoeffer, der hohe ethische Standards gesetzt habe, nicht nur auf sein sozialethisches Engagement zu reduzieren. Natürlich sei es ihm wichtig gewesen, politisch engagiert zu sein, und, wie er gesagt habe, „dem Rad in die Speichen zu fallen“, wenn klar werde, dass ein Tyrann sein Volk ins Verderben führe. Deshalb habe er sich im nationalsozialistischen Widerstand engagiert, und das sei auch Christentum.

Aber Bonhoeffer sei es wichtig gewesen, im Zusammenhang mit dem sozialethischen Engagement die christliche Hoffnung als Basis und Quelle zu betonen, denn „seine Theologie ist eindeutig christuszentriert.“ Christus als Quelle seiner Hoffnung eröffne einen Horizont über den Aktionismus hinaus, sagt Segl-Johannsen und fügt hinzu, Bonhoeffer sei nach wie vor „ein Vorbild in puncto politischer Klarheit und Konsequenz“.

