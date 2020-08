Wenn der Schlaf nicht kommen mag

Wir alle wissen, wie erholsam und wichtig guter Schlaf ist. Wirklich? Ist er nicht noch viel wichtiger als gedacht?

Bad Mergentheim/Landau. Wenn es etwas zum Thema Schlaf zu wissen gibt, das Dr. Weeß nicht weiß, dann muss man es nicht wissen. So flapsig könnte man seine Rolle in der Schlafforschung definieren. Dr. Hans-Günter Weeß besitzt sowohl in der klinischen als auch wissenschaftlichen Schlafmedizin ein hohes Maß an Erfahrung, er ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen und in der Aus- und Weiterbildung von Schlafmedizinern tätig. Er unterrichtet an verschiedenen Hochschulen, ist im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM) und hat mit seinem Buch „Schlaf wirkt Wunder – Alles über das wichtigste Drittel unseres Lebens“ ein sehr verständliches und umfassendes Werk zum Thema Schlaf verfasst.

Die Corona-Krise raubt so manchem den Schlaf und so hörte sich unser Reporter unter Schlaf-Experten in Bad Mergentheim und darüber hinaus um, was die Mitbürger zu diesem spannenden Thema wissen sollten.

Das Schlaflabor im Caritas-Krankenhaus dient dabei vor allem der Diagnostik des so genannten „Obstruktiven Schlafapnoesyndroms“. Dabei sind die oberen Atemwege durch eine verminderte Muskelspannung im Rachen verlegt und es kommt zum vorübergehenden Atemstillstand. Die Betroffenen schnarchen meist sehr laut und es kommt immer wieder zu nächtlichen Atemstillständen, die im Schnitt etwa 20 bis 30 Sekunden dauern, manchmal aber auch minutenlang anhalten können. Sie führen zu einer verringerten Sauerstoffversorgung und zu wiederholten Aufweckreaktionen und am Folgetag zu extremer Müdigkeit bis hin zum Sekundenschlaf. Psychisch oder stressbedingte Schlafstörungen stehen im Caritas-Krankenhaus laut Auskunft der Pressestelle nicht im Vordergrund.

Dazu weiß Dr. Hans-Günter Weeß mehr und er bringt es ganz einfach, aber drastisch auf den Punkt: „Tatsächlich hat Schlaf eine elementare biologische Funktion. Wenn wir nicht essen, trinken oder schlafen, werden wir sterben!“

Leider, so die Experten, habe die Wissenschaft über eine lange Zeit dieses Gebiet der Forschung verschlafen. Oft wird uns die Wichtigkeit mancher Dinge erst bewusst, wenn wir sie vermissen. So merkt man auch erst nach einer viel zu kurzen Nacht wie sehr einem der Schlaf fehlt. Ein englischer Schlafforscher belegte in einem wissenschaftlichen Experiment, dass zu wenig Schlaf die gleichen Effekte auf die Leistungsfähigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit hat wie Alkohol. Wer morgens um 6 Uhr aufsteht und sich abends um 23 Uhr ins Auto setzt, ist von seiner Reaktionszeit her einzuschätzen wie jemand mit 0,5 Promille Alkohol im Blut.

In den 1960er Jahren verbrachte ein Student unter ärztlicher Aufsicht 264 Stunden ohne Schlaf. Sehr schnell stellten sich geistige und körperliche Defizite ein und nach wenigen Tagen war er zeitweise der festen Überzeugung, dass er ein schwarzer Spitzensportler wäre und beschwerte sich über die ungerechte Behandlung in den Medien.

Der tägliche Schlafmangel

Heutzutage ist es angesagt mit möglichst wenig Schlaf auszukommen. Viele Politiker brüsten sich damit nur wenige Stunden Schlaf zu benötigen. Dabei wusste schon Schopenhauer: „Besonders aber gebe man dem Gehirn das zu seiner Reflexion nötige, volle Maß des Schlafes, denn der Schlaf ist für den ganzen Menschen, was das Aufziehen für die Uhr“.

Dr. Weeß hat durch seine Forschung Erschreckendes erkannt, ungefähr 80 Prozent der Bevölkerung sind chronisch übermüdet. Mittlerweile lässt es sich sogar in Zahlen fassen, was dieser Schlafmangel volkswirtschaftlich für Schäden anrichtet. Dieser soziale Jetlag wird hauptsächlich durch Arbeitszeiten verursacht, die mit dem Schlafrhythmus nicht kompatibel sind. Dr. Weeß: „Jeder Mensch hat seinen eigenen, genetisch bedingten Schlafrhythmus. Manche sind am besten belastbar ab dem späten Vormittag, bleiben dies dann aber auch bis zum späten Abend, manche sind abends sehr früh müde, wachen aber dafür auch sehr früh auf.“

Wird dieser Schlafrhythmus permanent gestört, leidet nicht nur die Leistungsfähigkeit, sondern die Gefahr für physische und psychische Krankheiten steigt deutlich an. Noch einmal der Schlafforscher mit einem plastischen Beispiel: „Kein Mensch würde das Programm der Spülmaschine mittendrin beenden, da wäre kein gutes Ergebnis zu erwarten, unseren Schlaf lassen wir fast täglich unterbrechen.“ Andres ausgedrückt: Schlafstörer Nummer 1 ist schlicht und ergreifend unser Wecker.

Schlaf in Zeiten der Pandemie

Der deutsche Schriftsteller, Theologe und Aphoristiker Rainer Haak sagt zum Thema Schlaf: „Wer sich nachts zu lange mit den Problemen von morgen beschäftigt, ist am nächsten Tag zu müde sie zu lösen.“

Nicht nur Probleme sind es, die uns den Schlaf rauben. Dr. Weeß: „Jede Form von Anspannung ist der Feind des Schlafes.“ Ob wir wütend sind, Angst haben oder auf etwas hin fiebern, es wird schwierig mit dem Einschlafen. Sicher hat es fast jeder schon einmal erlebt, dass er früh morgens beispielsweise in den Urlaub fahren wollte und deswegen früh ins Bett ging, um zu schlafen. Nur selten klappt das dann wirklich gut mit dem Einschlafen.

In Krisenzeiten wird das ganze natürlich noch einmal viel schlimmer. Die Angst vor Krankheit, die Sorge um den Arbeitsplatz, Geldprobleme und so weiter, viele Störfaktoren verhindern einen erholsamen Schlaf. Und wird die Spirale erst einmal in Gang gesetzt, ist sie schwer wieder zu stoppen.

Nach einigen Nächten mit unruhigem Schlaf, der immer wieder unterbrochen wird und währenddessen man auch oft schlecht träumt, geht man abends schon zu Bett und nimmt sich fest vor, schnell und gut zu schlafen. Ein Vorhaben, was dann stets wieder scheitert.

Bei Menschen, die mental stabil sind, geben sich diese Störungen wieder, wenn die Krisensituation vorüber ist. Bei manchen jedoch manifestiert sich die Schlafstörung und kann ernste Folgen haben.

