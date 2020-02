Wenig Vorlauf, viel Improvisation – aber urkomisch

Stuppach.Der traditionelle Faschingstanz der Trachtenkapelle war wieder einmal eine runde, gelungene Veranstaltung, die sowohl die Zuschauer als auch die Akteure begeisterte und die Organisatoren für ihre Mühe belohnte.

Fasching heißt in Stuppach nicht monatelange Vorbereitung von Tänzen, Sketchen und Reden und auch nicht langwierige Amtszeit von Prinzenpaar mitsamt wohl vorbereiteten Auftritten. Fasching in Stuppach ist spontan: Alles kann, nichts muss (perfekt sein). Zwei, drei Wochen vor Fasching wird erst mal überlegt, was man machen könnte und dann muss natürlich flott geprobt werden. Kurzfristige Auftritte sind gang und gäbe und wer Prinzenpaar wird, weiß nur die Moderatorin, denn es wird kurzerhand aus dem Publikum gewählt. Widerstand ist dabei zwecklos. Doch aufgrund der kurzen Regierungszeit ist es kein Amt, das restlos überfordert.

Gruß mit launigen Reimen

Mit launigen Reimen begrüßten die Moderatorinnen Ilona Link und Veronika Bauer das närrische Volk im bunt geschmückten Pfarrsaal. Die Prinzengarde wurde sogleich nach ihrem Auftritt wieder in das Publikum zurückbeordert um sich unter den Klängen der James Bond Filmmusik auf die Suche nach dem Prinzenpaar zu begeben. Schnell stand fest, dass die Wahl auf ihre Lieblichkeit Prinzessin Ines und Seine Tollität Prinz Jens (Greif) gefallen war. Während diese eingekleidet und in einer Schnellschulung in ihr Amt eingeführt wurden, zeigten die Nachwuchsnarren der Gruppe Konfettis (Hannah Link, Leonie Hofmann, Katja Esswein und Melina Landwehr) lustige Geschichten aus dem Supermarkt und ernteten dafür großen Applaus. Der Einzug des Prinzenpaares und seine humorvolle Rede riefen wahre Begeisterungsstürme des Publikums hervor. Prinzessin Ines und Prinz Jens, beide auch Akteure aus den Reihen des Tennisvereins Gelbe Filzkugeln, erwiesen sich als wahrer Glücksgriff für das Narrenvolk und Prinz Jens, seines Zeichens Zahnarzt, versprach, dass es statt ums Bohren, heut was für Aug und Ohren gäbe.

Dann tauchte die Queen auf

Prinz Harry und Prinzessin Meghan, von Patrick Dörr und Mareike Neeser super imitiert, suchten nach ihrer Kündigung bei den Royals eine neue Stelle als Prinzenpaar. Leider musst ihnen abgesagt werden, da die ja nun besetzt sei und sie nach dem Brexit sowieso keine Aufenthaltsgenehmigung mehr bekommen hätten. Unter großem Applaus und mit Nationalhymne zog dann sogar noch die Queen (Josef Sturm) samt Kutscher und Reiter ein.

Der Showtanz der Prinzengardemädels begeisterte das Publikum und die erste Stimmungsrakete wurde gezündet. Die anschließende Modeschau mit französisch angehauchter Moderation von Paddy Jean Piere Chanel (Ausnahmetalent Patrick Dörr) und seinen Super Models (Jens Bauer und Felix Arweiler) riss die Narrenschar zu wahren Begeisterungsstürmen hin.

Ein weiterer Höhepunkt und wahrer Augenschmaus war der Auftritt der Minizwerge mit Riesenhüten, die ein flottes Tänzchen aufs Parkett legten. Die Mitglieder des Tennisvereines, darunter auch das Prinzenpaar Ines und Jens, die sich unter den Kostümen versteckten, hatten keinen Aufwand und persönliche Opfer (Bauchhaare) gescheut, um als perfekte Zwerge mit Bauchgesichtern aufzutreten. Euphorischer Beifall des Publikums belohnte sie für ihre Mühen.

Schachtelballett liefert tolle Show

Die Trachtenkapelle Stuppach Abteilung Sketche gab in ihrem Beitrag einen Einblick in einen Deutschkurs für Ausländer. Den authentischen Unterricht der Lehrerin (Franziska Gawel) bei der Einführung in die deutsche Sprache (Aalder binisch Orhan) belohnte das Publikum mit viel Beifall. Schon der Einzug des Schachtelballetts mit live gespielter Marschmusik versprach einen tollen Auftritt. Die sangesfreudigen Damen des Cocktailclubs waren wie immer auf Männersuche und jede pries ihre besonderen Vorzüge perfekt an. Schade nur, dass sie im wahren Leben allesamt eigentlich nicht mehr zu haben sind, denn Junggesellen gäbe es in Stuppach noch genug, so die Moderatorin.

Der Knallkopf (Konrad Bauer) hatte Probleme ganz anderer Art, vornehmlich mit den Leiden, die eine langjährige Ehe mit sich bringt. Stilecht in einer echten Holzbütt stehend hatte er viele Lacher (und Leidensgenossen)auf seiner Seite.

Das Tüpfelchen auf dem „i“ einer tollen Show war der fantastische Auftritt des Männerballetts, wobei Ballett wohl kaum die richtige Beschreibung ist. Mit toller Choreographie, akrobatischen Saltis, Pyramiden und schauspielerischen Einlagen war die Müllmännernummer der Jungs das glanzvolle Ende des wohltuend knackig-gestrafften Programmes. Nach dem großen Finale mit allen Akteuren auf der Bühne spielte die Trachtenkapelle und alle Tanzwütigen kamen voll auf ihre Kosten. So mancher ältere Stuppacher hatte wohl schon ausgeschlafen, als das Prinzenpaar am frühen Morgen mit Marschmusik nach Hause begleitet wurde.

Am Dienstag begleitete die Kapelle den traditionellen Kinderumzug durch Stuppachs Straßen und mit der Kinder-Faschingsfeier im Pfarrsaal fanden die närrischen Tage einen schönen Ausklang. tks

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 26.02.2020