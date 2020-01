Weltweit über 800 Millionen Zuschauer

Bad Mergentheim.In der Nacht auf den 3. Februar ist es wieder soweit: Der Super Bowl geht in seine 54. Auflage und begeistert Sportfans in der ganzen Welt. In diesem Jahr wird er im Hard Rock Stadium, der Heimstätte der Miami Dolphins, zwischen den San Francisco 49ers und den Kansas City Chiefs ausgetragen und genießt durch die Teilnahme des Deutschen Mark Nzeocha aus Ansbach auch in der Region erhöhte Aufmerksamkeit.

Das größte Einzelsportereignis der Welt verfolgen allein in den Vereinigten Staaten über 100 Millionen Menschen und weltweit gar über 800 Millionen. Im Stadion ist ein Ticket im Durchschnitt erst ab über 8000 Euro zu haben. Dafür erleben die Zuschauer neben dem Footballhighlight des Jahres auch die legendäre Halbzeitshow, die mit dem stimmgewaltigen Duo Sharkira und Jennifer Lopez aufwartet. Sportlich betrachtet treten die Champions der beiden Footballligen, der American Football Conference (AFC) und der National Football Conference (NFC) gegeneinander an. Beide haben sich während der regulären Saison gegen die übrigen 30 Teams behauptet und sind in den Playoffs von Sieg zu Sieg marschiert.

Der Super Bowl 2020 ist vor allem ein Kampf der Quarterbacks: Patrick Mahomes (Kansas City) gegen den doppelten Super-Bowl-Sieger Jimmy Garoppolo (San Francisco), der zwischen 2014 und 2017 hinter Superstar Tom Brady bei den New England Patriots spielte. Letztere schieden in dieser Saison allerdings bereits früh in den Play-Offs aus. Für die Chiefs ist die Finalteilnahme etwas Besonderes. Erst ein Mal konnte sich die Franchise aus Missouri den Super Bowl sichern – am 11. Januar 1970. Damit könnte Patrick Mahomes etwas schaffen, woran selbst eine NFL-Legende wie Joe Montana gescheitert ist – die Vince Lombardi Trophy nach Kansas City holen. Für die 49ers, die Männer in Gold und Rot, bedeutet diese Super Bowl-Teilnahme das Ende einer Durststrecke. 2013 war das Team zum letzten Mal in den Playoffs vertreten. Im Falle eines Sieges holen die 49ers nicht nur den sechsten NFL-Titel, sondern ziehen auch mit den Rekordsiegern New England Patriots und Pittsburgh Steelers gleich.

Für den Bad Mergentheimer American Football Verein Tauberfranken Wolfpack markiert der Abschluss der amerikanischen Profiliga seit Jahren den Einstieg in die heiße Vorbereitung der anstehenden Footballsaison. Und so ist es nun schon zu einer schönen Tradition geworden, gemeinsam mit der wachsenden Fangemeinde das weltweit meistgesehene Einzelsportereignis in großer Runde und mit vielen Gleichgesinnten live anzuschauen. Das Interesse daran wächst trotz der ungewöhnlichen Übertragungszeiten stetig, so dass bei Bad Mergentheimer Eventkino Movies ein Kinosaal längst nicht mehr ausreicht. Die Live-Übertragung des Super Bowls beginnt nämlich am späten Sonntagabend um 22.15 Uhr. Der Kick Off ist auf Montag, 0.30 Uhr, angesetzt. Und wie schon in den letzten Jahren erfolgt das Warmup im Rahmen einer Super Bowl Party. Diese beginnt bereits um 19 Uhr ebenfalls bei freiem Eintritt und wird begleitet von der Vorberichterstattung im Live-TV.

Weitere Infos über die kostenlose und öffentliche Veranstaltung auf www.tauberfrankenwolfpack.de oder auf Facebook.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.02.2020